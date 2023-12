Európska centrálna banka zatiaľ neuvažuje o znížení úrokových sadzieb, podľa Kažimíra by to bolo nezodpovedné

Debaty týkajúce sa možného znižovania úrokových sadzieb na pôde Európskej centrálnej banky (ECB) sa zatiaľ neuskutočnili. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Pozitívny pokles inflácie v poslednom období je podľa neho príjemným prekvapením, no rozhodne to nestačí na to, aby mohli deklarovať víťazstvo nad infláciou.

„Zatiaľ žiadna debata o znížení sadzieb nezačala,“ povedal Kažimír. Trhy síce dávajú najavo nejaké svoje predstavy, no tie sú podľa jeho slov inak mentálne nastavené, ako prostredie Európskej centrálnej banky.

Zástupcovia centrálnych bánk sa aktuálne stotožňujú s myšlienkou, že už nebudú dvíhať úroky, no neuvažujú o znižovaní v dohľadnej dobe. „Bolo by to nezodpovedné a riskantné,“ myslí si Kažimír.

Je potrebné si podľa neho počkať na januárové a februárové čísla z ekonomiky. Potom je tu otázka zimy a vplyvu na ceny energií. „Toto sú podmienky na to, aby sme potom mohli začať uvažovať nad tým, že zmeníme kurz,“ dodal Kažimír.