Finančná správa je podľa Kamenického peňaženkou štátu, jej novému šéfovi stanovil viaceré úlohy

Finančná správa je peňaženkou štátu, a preto je vymenovanie nového šéfa finančnej správy jednou zo zásadných nominácií. Pri uvedení Jozefa Kissa do funkcie prezidenta finančnej správy to na tlačovej besede uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Od nového vedenia finančnej správy očakáva najmä zvýšenie efektívnosti výberu daní.

Zjednodušenie platenia daní

Jednou z úloh pre finančnú správu bude podľa ministra financií zjednodušenie platenia daní. „Budeme chcieť pokračovať v elektronizácii,“ povedal šéf rezortu financií. K lepšiemu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa neho v minulosti pomohlo zavedenie eKasy.

Daňová medzera vo výbere DPH je podľa Kamenického v súčasnosti pod 10 percentami a očakáva, že bude ďalej klesať. Úlohou pre finančnú správu bude podľa neho tiež posilnenie východnej hranice s Ukrajinou. Od nového šéfa tiež očakáva zlepšenie komunikácie s podnikateľmi.

Zavedenie eFaktúry

Nové vedenie by sa malo podľa ministra zamerať na zavedenie eFaktúry. Ide o nové opatrenie, ktoré by podnikateľom uľahčilo podávanie daňových priznaní tým, že by ich mali predvyplnené. Šéf rezortu tiež hovorí o vydávaní záväzných stanovísk finančnej správy.

„Budeme pokračovať v procese digitalizácie, ktorý bol naštartovaný veľmi dobre,“ povedal novovymenovaný prezident finančnej správy Jozef Kiss. Zamerať sa chce najmä na zjednodušenie podávania daňových priznaní.

Novým prezidentom finančnej správy sa od piatka 15. decembra stal Jozef Kiss. Od júla 2021 do novembra tohto roka bol generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Do tejto funkcie ho menoval vtedajší minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (OĽaNO).

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka požiadal ministra financií Ladislava Kamenického o odvolanie z funkcie z osobných dôvodov. Minister jeho žiadosti vyhovel a s účinnosťou k 14. decembru ho z funkcie odvolal. Jiří Žežulka bol šéfom finančnej správy od 1. decembra 2020. Do funkcie ho uviedol vtedajší minister financií Eduard Heger (OĽaNO).