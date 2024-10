Okno do sveta: Ak je niečo extrémne neetické a v neprospech budúcich generácií, tak je to práve Green Deal (rozhovor)

„Keď sa pozrieme na predchádzajúce krízy, bol skutočnou príčinou štát. Jeho aktivita, že teraz pomôže ekonomike napríklad nulovými úrokovými sadzbami, tým, že poopraví trh hypotečných bánk, a na konci v ekonomike platí, že vždy je niečo za niečo. A bohužiaľ často po pozitívnych efektoch opatrení, rýchlo prídu tie negatívne, ktoré s nejakým oneskorením nakoniec prevýšia tie pozitívne efekty. Je to niečo, ako keď človek pije alkohol. Efekt pitia alkoholu sa dostaví relatívne rýchlo, s oneskorením sa ale dostaví ‚kocovina‘. Človek si zrazu uvedomí, že to má nejaké náklady, že teraz nemám tú výkonnosť, nemôžem ísť do práce, musím si vziať voľno, pretože sa z toho musím vyspať. Rovnako je to v ekonomike,“ skonštatoval Martin Slaný, hlavný ekonóm investičnej skupiny DFRG v rozhovore s Miroslavom Wlachovským v podcaste agentúry SITA s názvom Okno do sveta.

DRFG je skratka investičnej skupiny David Rusňák Family Group, ktorá vznikla v roku 2011. Dnes pôsobí na ôsmich zahraničných trhoch vrátane Slovenska v oblasti nehnuteľností, telekomunikácií a finančných služieb. Miroslav Wlachovský a Martin Slaný diskutujú o chorobách európskej ekonomiky, reguláciách, zaostávaní za USA a Čínou, o podnikaní a rozpočtovej konsolidácií na Slovensku a v Čechách a Green Deale.

V rozhovore sa dozviete aj to:

v čom je Európa majstrom sveta a aký to má dopad na podnikanie

ktorá politika v Európe fatálne stroskotala

v čom vynikajú Česi a Slováci oproti iným národom

prečo je Green Deal extrémne neetický

či ma štát nahrádzať trh, alebo má len vytvárať podmienky na podnikanie

prečo je dôležitá konzistentnosť vládnych politík

či je možný návrat k spaľovacím motorom

ako zamával európskou energetikou nemecký Energiewende

