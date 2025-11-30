Dôchodkový vek ostáva v roku 2026 bez zmien a závisí od počtu vychovaných detí a mesiaca narodenia

Dôchodkový vek pre jednotlivé skupiny poistencov je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dôchodkový vek.
Dôchodkyňa, dôchodky na Slovensku
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
V roku 2026 sa dôchodkový vek nemení a platí pre poistencov narodených pred rokom 1968 podľa počtu vychovaných detí a mesiaca narodenia. Ide o poistencov narodených v rokoch 1962 až 1964, ktorých dôchodkový vek je presne stanovený a zverejnený Sociálnou poisťovňou (SP). Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Jednotlivé skupiny

Pre rok 2026 platí dôchodkový vek podľa počtu vychovaných detí a obdobia narodenia. Ten sa pohybuje od 63 rokov a štyri mesiace pre poistencov narodených v období september – december 1962 s nulovým počtom vychovaných detí do 62 rokov a dva mesiace v prípade poistencov ročníka 1964 narodených od marca do decembra s tromi a viac deťmi. Dôchodkový vek pre jednotlivé skupiny poistencov je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dôchodkový vek.

Znižovanie dôchodkového veku

Poistenci narodení po roku 1966 majú dôchodkový vek naviazaný na strednú dĺžku dožitia, ktorý sa bude určovať vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR päť rokov vopred. Prvýkrát sa to tak stalo v tomto roku, kedy ministerstvo určilo dôchodkový vek pre ročník 1967.

Od 1. júla 2025 je stanovený na 64 rokov a jeden mesiac. V roku 2026 sa očakáva zverejnenie dôchodkového veku pre ročník 1968. Dôležitou súčasťou pravidiel je znižovanie dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne o 18 mesiacov pri troch a viac deťoch, čo platí naďalej aj pri naviazaní dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

