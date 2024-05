Do bezpečných ulíc v mestách a obciach poputujú milióny eur. Rašiho ministerstvo vyhlásilo prvú integrovanú výzvu (video)

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo prvú integrovanú výzvu spájajúcu viaceré opatrenia na modernizáciu samospráv a zvýšenie bezpečnosti v ich uliciach. Ide o sumu viac ako 20 miliónov eur, z toho cez 16 miliónov je určených na podporu budovania inteligentných miest a regiónov.

Ďalšie štyri milióny sú vyčlenené na bezpečné fyzické prostredie miest a obcí. Žiadateľmi môžu byť mestá a obce, samosprávne kraje, ale aj záujmové združenia právnických osôb.

Zapájať sa samosprávy zo všetkých krajov

„Výzva bola nastavovaná za aktívnej asistencie rezortu vnútra, štátnej polície aj obecných polícií. Zároveň bol jej návrh k dispozícii na 10-dňové pripomienkovanie samosprávam,“ uviedlo MIRRI SR a doplnilo, že väčšina pripomienok bola akceptovaná. V rámci svojich integrovaných územných investícií sa môžu zapájať samosprávy zo všetkých krajov.

Minimálne môžu získať 185-tisíc eur, maximálna výška príspevku je „limitovaná celkovou výškou nenávratného finančného príspevku na úrovni vyčlenenej alokácie pre samosprávny kraj, prípadne územie mestského rozvoja“. Ministerstvo plánuje k tejto výzve 6. júna zorganizovať školenie.

Pribudnú kamery aj verejné osvetlenie

Výzva pomôže kamerami, získavaním a využívaním získaných dát. Môže prispieť k nastaveniu parkovacej politiky, ale aj v oblasti skvalitnenia životného prostredia či prevencie havárií a katastrof. V rámci nepovinných aktivít je možná napríklad inštalácia svetelných bodov verejného osvetlenia, pričom medzi opatreniami sú oprávnenými výdavkami aj stavebné práce v nadväznosti na budovanie kamerových systémov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ide o integrovanú výzvu, ktorá bola vyhlásená v rámci mechanizmu Integrovaných územných investícií. Je zameraná na využitie digitálnych riešení a informačných technológií v prostredí samosprávy. Zároveň ponúka možnosť pre zapájanie sa aj menších samospráv, ktoré si v projekte môžu namixovať viaceré riešenia. Ide o možnosti využitia najmä potenciálu dát pri správe územia – v kombinácií s opatreniami zameranými na bezpečnosť fyzického prostredia obcí, miest a regiónov, ako napr. kamerových systémov,“ priblížilo ministerstvo.

V polovici problemových zón chýbajú kamery

Dodalo, že by to malo prispieť k schopnosti predchádzať problémovým javom a napätiu, a tiež by malo byť podporené zabezpečenie verejného poriadku a ochrany zdravia a majetku.

„Do roku 2020 bolo vyčlenených na bezpečnú samosprávu za tri roky 11 mil. eur, od roku 2020 do roku 2023, teda za bývalej vlády, nešlo do tejto oblasti ani jedno euro a teraz sme vypísali výzvu na viac ako 20 mil. eur. Až 84 % primátorov a starostov na Slovensku totiž konštatuje, že investície do bezpečnosti, kamerových systémov a všetkého, čo s tými súvisí, sa im osvedčili. Vo viac ako polovici zón, ktoré mestá a obce identifikovali ako problematické, nie sú kamerové systémy, takže umocnenie bezpečia ich rozširovaním je stále možné v ďalších kľúčových lokalitách,“ uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).

Doplnil, že 70 percent starostov vníma i priestor na spoluprácu medzi obcami v oblasti zabezpečovania verejného poriadku. „Takéto spoločné komunálne pulty ochrany sú efektívne na prevádzku aj správu,“ dodal Raši.