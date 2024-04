Prepadnutie stoviek miliónov eur z eurofondov je nateraz zažehnané, ich čerpanie bude dokonca rekordné

Po vzniku novej vlády vlani v októbri zostávali zo starých eurofondov nedočerpané takmer 2 miliardy eur. Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD) hrozilo, že možno 800 miliónov eur až 1 miliardu eur sa bude musieť vracať z končiaceho sa programového obdobia 2014 – 2020 do Bruselu.

„Našli sme nepripravené nové eurofondové obdobie. Miesto sto a viac výziev sme mali pripravených iba 27,“ informoval vo štvrtok minister investícií presne pol roka od vzniku novej vlády a po návšteve premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Na základe výkazov a finančných operácií, ktoré sa formálne ukončujú, bude čerpanie eurozdrojov v bývalom období rekordné.

Platy bez práce aj hroziaci kolaps

Krachujúca štátna spoločnosť Slovensko IT so sídlom v Košiciach, pripomenul Richard Raši, napríklad osem mesiacov platila takmer stovke zamestnancov plné platy bez práce. Spoločnosť podľa neho dávajú do útlmu, keďže za tri roky nakopila dlh na 7 miliónov eur, pričom spomenul aj 27 zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR v tejto akciovke.

„Našli sme hroziaci kolaps portálu Slovensko.sk, ktorý keby padol, tak nám tu padne všetko, pretože je povinnosťou našich podnikateľov cez tento portál komunikovať,“ poznamenal. Ministerstvo otvorilo výcvikové stredisko na boj proti kybernetickým útokom a podľa rezortného šéfa vyriešili aj problém s bezpečnostnou ochranou vládnej siete Govnet.

Čerpanie eurofondov v regiónoch

„Máme vysoko rozpracovaných alebo splnených väčšinu bodov z programového vyhlásenia vlády. Začali sme novú éru komunikácie so starostami hneď po našom nástupe na historicky prvom kongrese nášho ministerstva a ostatných ministerstiev s viac ako 1 300 starostami a primátormi,“ bilancoval Richard Raši.

Počas dvanástich rezortných dní mimo výjazdových rokovaní vlády sa tiež stretli so stovkami starostov a primátorov v rôznych kútoch Slovenska. Čerpanie eurofondov v regiónoch je podľa ministra investícií jednoduchšie. Pripravená novela verejného obstarávania, ktorá v parlamente prešla prvým čítaním s 90 hlasmi, má umožniť, aby verejné obstarávanie nebolo hrozbou a mestá, obce mohli peniaze využiť na investície v regiónoch.

Nová platforma na permanentný dialóg

„Založili sme platformu na permanentný dialóg so samosprávou a všetkými aktérmi v regióne. Je to Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie,“ pripomenul minister. Prvý raz zasadala tento týždeň a dohodla sa na tom, ako sa má tvoriť legislatíva, ako sa majú prijímať opatrenia.

„Dohodli sme sa na tom, že žiadne opatrenia a rozhodnutia nebudeme robiť bez diskusie s tými, ktorých sa budú týkať.“

Ministerstvo investícií pripravuje nové výzvy na obnovu národných kultúrnych pamiatok za viac ako 130 miliónov eur, na rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry regionálneho školstva v objeme nad 220 miliónov eur, či na miestne komunikácie v mestách, obciach, ako aj na podporu infraštruktúry nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2-tisíc obyvateľov. Napríklad, na podporu cyklodopravy má ísť 100 miliónov eur, pripravujú aj poukazy pre sociálne odkázaných na prístup k širokopásmovému internetu.