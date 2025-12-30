Koniec plného odpočtu DPH ovplyvnil trh jazdených vozidiel, podnikatelia prepisovali plány nákupu áut

Podnikateľské prostredie na Slovensku čaká v roku 2026 výrazná zmena, ktorá sa dotkne tisícov firiem využívajúcich osobné motorové vozidlá. Nové pravidlá v oblasti odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) pri firemných autách zásadne menia doterajší systém a už dnes ovplyvňujú rozhodovanie podnikateľov o tom, kedy a akou formou si vozidlo zaobstarať.
Oznamovacia povinnosť
Štát tým sleduje fiškálne ciele v rámci konsolidačného balíčka, firmy však stoja pred vyššími nákladmi aj rastúcou administratívnou záťažou. Od 1. januára 2026 bude možné uplatniť si plný, teda 100-percentný odpočet DPH len pri tých osobných motorových vozidlách, ktoré sa používajú výlučne na podnikanie.
Nové pravidlá DPH od roku 2026 výrazne zvýšia náklady na firemné autá, odborníci odporúčajú zvážiť operatívny lízing
Platiteľ dane pritom musí viesť podrobné elektronické záznamy o používaní každého vozidla osobitne a na výzvu ich sprístupniť daňovému úradu. Finančná správa zároveň zavádza novú oznamovaciu povinnosť. Podnikateľ bude musieť daňovému úradu na predpísanom tlačive oznámiť, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
Nové pravidlá
Táto povinnosť sa však nebude vzťahovať na vozidlá nadobudnuté pred 1. januárom 2026. Ak sa vozidlo využíva čo i len čiastočne na súkromné účely, podnikateľ si po novom uplatní len paušálny odpočet DPH vo výške 50 %.
Toto obmedzenie sa netýka len samotnej kúpy auta, ale aj všetkých súvisiacich výdavkov, ako sú pohonné hmoty, servisné služby, náhradné diely či pneumatiky. Rovnaký režim sa bude vzťahovať aj na vozidlá obstarané formou operatívneho alebo finančného lízingu a dlhodobého nájmu.
Ako vysvetľuje partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Ina Kováčová Bečková, nové pravidlá sa budú vzťahovať na osobné automobily kategórie M1 a motocykle kategórií L1e a L3e, ktoré nie sú určené výlučne na podnikanie a ktorých obstarávacia cena presahuje 1 700 eur.
Menšia flexibilita
„Obmedzenie odpočtu DPH na polovicu sa týka nielen vozidiel, ale aj výdavkov na tovary a služby, ktoré s nimi súvisia, napríklad servisu, pohonných látok či pneumatík,“ upozorňuje. Zároveň dodáva, že ide o dočasné opatrenie, ktoré Slovensko zavádza na základe výnimky zo smernice o DPH schválenej Európskou komisiou.
Zvýšenie DPH predraží veľké investície, ako je kúpa auta či nové bývanie
„Nové pravidlo sa bude uplatňovať od 1. januára 2026 do 30. júna 2028, pričom Slovensko môže požiadať o jeho predĺženie,“ dodáva Ina Kováčová Bečková.
Zmena prináša podnikateľom menej flexibility. Aj v prípadoch, keď by firma vedela preukázať, že vozidlo využíva prevažne na podnikanie, paušálny 50-percentný odpočet sa uplatní automaticky, ak auto slúži aj na súkromné účely.
Dopad na správanie firiem
„Nevýhodou môže byť nižší odpočet DPH v situáciách, keď by podnikateľ vedel zdokladovať vyšší podiel služobného využitia,“ upozorňuje Ina Kováčová Bečková. Na druhej strane, pri výlučne podnikateľskom používaní vozidla ostáva 100-percentný odpočet zachovaný, no za cenu dôsledného vedenia elektronickej evidencie jázd a splnenia oznamovacej povinnosti.
Zákon zároveň počíta s viacerými výnimkami, pri ktorých sa plný odpočet DPH uplatní automaticky bez potreby vedenia záznamov. Ide najmä o vozidlá používané na krátkodobý nájom, taxislužbu a inú dopravu osôb za protihodnotu, autoškoly, predvádzacie a testovacie vozidlá či náhradné vozidlá poskytované zákazníkom počas opravy.
Sprísnenie pravidiel malo už v závere roka dopad na správanie firiem. Najmä menší podnikatelia sa snažili nákup vozidiel urýchliť ešte pred koncom roka 2025, aby si zachovali možnosť plného odpočtu DPH. Tento trend sa prejavil na trhu jazdených vozidiel.
Sekundárny trh
„Spozorovali sme výrazný nárast záujmu menších podnikateľov o kúpu vozidiel najmä s cieľom optimalizovať náklady ešte pred zmenou pravidiel,“ potvrdzuje Jana Smoláriková zo spoločnosti Business Lease Slovakia. Zvýšený záujem sa sústreďuje najmä na jazdené vozidlá po operatívnom lízingu, ktoré kombinujú nižšiu cenu s jasnou históriou.
Zmeny v odpočte DPH rozhýbali trh, podnikatelia nakupujú autá ešte pred koncom roka
„Keďže ide o vozidlá po prvom majiteľovi, majú zdokladovanú servisnú a poistnú históriu a garantovaný stav tachometra,“ vysvetľuje Jana Smoláriková. Dodáva, že práve transparentnosť a známy technický stav odlišujú tieto vozidlá od bežnej ponuky na sekundárnom trhu.
Legislatívna zmena tak neovplyvní len daňové priznania, ale aj celý trh firemných vozidiel. Kým štát očakáva vyšší výber daní, firmy reagujú racionalizáciou nákladov, presunom nákupov v čase a rastúcim záujmom o alternatívne formy mobility. Rok 2026 tak môže priniesť trvalejšiu zmenu v tom, ako slovenskí podnikatelia pristupujú k vlastníctvu a používaniu firemných áut.