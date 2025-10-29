Centrálna banka USA už druhýkrát v rade zredukovala úroky

Americký Federálny rezervný systém (Fed) v stredu oznámil druhé zníženie základnej úrokovej sadzby v rade. Centrálna banka USA kľúčovú sadzbu zredukovala o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,75 až 4 percentá.
Cieľom Fed-u je chrániť americkú ekonomiku pred rastúcimi rizikami na trhu práce. Členovia centrálnej banky hlasovali za zníženie v pomere 10:2.
Rozhodnutie zredukovať sadzbu podporuje hospodárstvo USA v čase, keď sa podniky vyrovnávajú s dôsledkami rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa.