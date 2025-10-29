Centrálna banka USA už druhýkrát v rade zredukovala úroky

Cieľom je chrániť americkú ekonomiku pred rastúcimi rizikami na trhu práce.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Banky Aktuálne správy z lokality Spojené štáty americké

Americký Federálny rezervný systém (Fed) v stredu oznámil druhé zníženie základnej úrokovej sadzby v rade. Centrálna banka USA kľúčovú sadzbu zredukovala o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,75 až 4 percentá.

Cieľom Fed-u je chrániť americkú ekonomiku pred rastúcimi rizikami na trhu práce. Členovia centrálnej banky hlasovali za zníženie v pomere 10:2.

Rozhodnutie zredukovať sadzbu podporuje hospodárstvo USA v čase, keď sa podniky vyrovnávajú s dôsledkami rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa.

Okruhy tém: Americká ekonomika Úrokové sadzby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk