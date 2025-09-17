Americký Federálny rezervný systém prvýkrát v tomto roku znížil úroky

Americký Federálny rezervný systém (Fed) v stredu prvýkrát v tomto roku znížil úrokové sadzby. Centrálna banka USA znížila referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na rozpätie od 4 percent do 4,25 percenta, pričom tento rok uvažuje o ďalších dvoch zníženiach.
Proti rozhodnutiu hlasoval iba nový člen Fed-u Stephen Miran, ktorý pôsobil ako ekonomický poradca prezidenta Donalda Trumpa. Ten totiž bol za výraznejšie zníženie sadzieb, a to o 50 bázických bodov.
Fed vo vyhlásení, v ktorom oznámil zníženie sadzieb, uviedol, že „riziká zhoršenia zamestnanosti stúpli“, aj keď inflácia „vzrástla a zostáva mierne zvýšená“.