Americký Federálny rezervný systém prvýkrát v tomto roku znížil úroky

Centrálna banka to odôvodnila rizikom zhoršenia zamestnanosti.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Spojené štáty americké Banky

Americký Federálny rezervný systém (Fed) v stredu prvýkrát v tomto roku znížil úrokové sadzby. Centrálna banka USA znížila referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na rozpätie od 4 percent do 4,25 percenta, pričom tento rok uvažuje o ďalších dvoch zníženiach.

Proti rozhodnutiu hlasoval iba nový člen Fed-u Stephen Miran, ktorý pôsobil ako ekonomický poradca prezidenta Donalda Trumpa. Ten totiž bol za výraznejšie zníženie sadzieb, a to o 50 bázických bodov.

Fed vo vyhlásení, v ktorom oznámil zníženie sadzieb, uviedol, že „riziká zhoršenia zamestnanosti stúpli“, aj keď inflácia „vzrástla a zostáva mierne zvýšená“.

Okruhy tém: Americká ekonomika Úrokové sadzby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk