Black Friday už nie je zľavový sviatok, ale riziková hra. Experti varujú pred falošnými ponukami

Black Friday sa aj na Slovensku stal celonárodným nákupným fenoménom, no z kedysi jednodňovej akcie sa stalo niekoľkotýždňové obdobie, počas ktorého sa marketingové sľuby čoraz častejšie rozchádzajú s realitou. Zľavy sú nižšie, než bývali v minulosti, prudko stúpa riziko podvodov a naprieč internetom sa množia falošné e-shopy, weby cestoviek či platobné brány. Čoraz viac inštitúcií preto upozorňuje, že hoci Black Friday dokáže priniesť výhodné nákupy, stal sa zároveň aj jedným z najrizikovejších období roka.
Spotrebiteľská organizácia dTest pripomína, že samotný koncept Black Friday sa postupne zdeformoval. Pôvodne šlo o jednodňový výpredaj nasledujúci po americkom Dni vďakyvzdania, no dnes sa z neho stal „Black November“. Mnohé značky spúšťajú „zľavy“ už niekoľko týždňov vopred, čím sa prehlbuje tlak konkurencie. A s ním aj kvalita zliav. „S ohľadom na toto predlžovanie zľavových akcií predajcovia taktiež znižujú výšku zliav,“ upozorňuje riaditeľka dTestu Eduarda Hekšová. Kým kedysi sa objavovali zľavy nad 80 %, dnes ide často len o kozmetické úpravy cien, neraz iba „na papieri“.
Dôležitou zmenou je aj legislatíva, ktorá obmedzila praktiku fiktívne navýšených pôvodných cien. Obchodníci dnes musia pri zľave uvádzať najnižšiu cenu za posledných 30 dní. Podľa Hekšovej preto nie je možné, aby predajca umelo zvýšil cenu tesne pred výpredajom a následne deklaroval veľkú zľavu. Musel by drahší tovar držať celý mesiac, čo sa ekonomicky neopláca. Spotrebitelia navyše pri online nákupe môžu tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu, čo platí aj pri zľavnenom tovare. „Ak spotrebiteľ nie je s tovarom spokojný, môže ho vrátiť a požadovať svoje peniaze späť,“ pripomína Hekšová.
Pozor na podvodné stránky
Zatiaľ čo dTest upozorňuje na marketingové taktiky, Národný bezpečnostný úrad varuje pred prudkým nárastom podvodných stránok, ktoré sa maskujú ako Black Friday ponuky. Podľa NBÚ sú útočníci dnes schopní vytvoriť falošné e-shopy takmer nerozoznateľné od originálu, pričom hlavným cieľom je vylákať údaje o platobných kartách alebo osobné údaje. K častým technikám patria phishingové e-maily, falošné reklamy na sociálnych sieťach či napodobeniny kuriérskych notifikácií. Úrad preto odporúča kontrolovať recenzie, spôsob platby, pravosť domény a vyhýbať sa stránkam s podozrivo nízkymi cenami.
Ešte agresívnejšia vlna podvodov zasahuje cestovný sektor. Cestovné kancelárie upozorňujú, že počas Black Friday pribúdajú falošné letenky, podvodné rezervačné platformy a škodlivé mobilné aplikácie. Podľa celoslovenského prieskumu cestovnej kancelárie Daka kupuje online dovolenky viac než polovica Slovákov, čo zvyšuje atraktivitu trhu pre útočníkov. „Najnovšie je rozšírený phishing, keď falošná SMS či e-mail oznámi zrušený let a vyzve na okamžité ‘prebookovanie’. Stačí zadať údaje karty alebo zaplatiť manipulačný poplatok,“ varuje majiteľ CK Daka David Gavaľa. Útočníci podľa neho dokonca kupujú reklamu vo vyhľadávačoch, aby presmerovali obete na falošné účty a vylákali citlivé údaje.
Nebezpečné sú aj tzv. „lacné letenky na poslednú chvíľu“, ktoré sú v skutočnosti zakúpené na ukradnuté kreditné karty. Letenka sa síce objaví v systéme ako platná, no po nahlásení krádeže karty je zrušená. Často v momente, keď už je cestujúci v zahraničí. „Cestujúci tak môže ostať uviaznutý v cudzine bez možnosti návratu domov,“ upozorňuje Gavaľa.
Podvodníkom pomáha aj AI
V pozadí týchto útokov stojí stále sofistikovanejšia umelá inteligencia. Odborníčka na kybernetickú bezpečnosť Mária Krahulecová zo spoločnosti Qubit Conference tvrdí, že AI dokáže vytvárať dokonale vyzerajúce falošné chaty, zákaznícke centrá či automatizované odpovede. „Ak odpovede prichádzajú okamžite, sú neosobné a cieľom je čo najrýchlejšie dostať obeť k zaplateniu alebo kliknutiu, ide o jasný varovný signál,“ vysvetľuje. Dodáva, že legitímne služby nikdy nežiadajú PIN, CVV či heslá cez chat.
Odborníci nabádajú spotrebiteľov, aby pred nákupom spomalili a overili si všetky detaily. Od domény cez kontaktné údaje až po existenciu firmy. A hoci Black Friday dokáže priniesť úsporu desiatok eur, v niektorých prípadoch môže neuvážený klik stáť stovky aj tisíce.
Ako vznikol Black Friday?
Prvé zmienky o Black Friday pochádzajú z 50. rokov v USA, keď polícia vo Philadelphii označila piatok po Dni vďakyvzdania za „čierny“. A to pre chaos v uliciach, preplnené obchody. či problémy s parkovaním.
Postupom času obchodníci začali vysvetľovať, že práve tento piatok je dňom, keď sa ich účtovníctvo „pretočí do čierneho“ (angl. “in the black”), čo znamená, že po dlhšom období strát (zápisu „v červenom“) začínajú dosahovať zisk vďaka veľkým predajom pred Vianocami.
Oficiálne sa názov Black Friday začal rozširovať v 80. rokoch, keď maloobchodníci prijali túto terminológiu. V minulosti sa pokúšali deň po Thanksgiving premenovať na „Big Friday“, ale výraz „Black Friday“ sa ujal naprieč celým americkým maloobchodom.