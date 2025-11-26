Black Friday na Slovensku láka najmä generáciu Z, skepticizmus stále pretrváva u starších zákaznikov

Tretina Slovákov plánuje využiť výrazné zľavy počas tohtoročného Black Friday, ktorý sa na Slovensku stále viac rozširuje, no medzi spotrebiteľmi pretrváva určitý skepticizmus voči ponúkaným akciám. Najväčší záujem o nákupy počas tohto dňa prejavujú mladí ľudia z generácie Z, ktorí tvoria 57 % plánujúcich zákazníkov z tejto skupiny.
Skepticizmus u starších zákazníkov
Black Friday, americká nákupná tradícia prichádzajúca vždy v piatok po Dni vďakyvzdania, sa postupne stal jeden z najvýznamnejších komerčných dní roka aj na Slovensku, kde ju poznáme už viac ako desať rokov.
Obchody, či už kamenné alebo online, v tomto období lákajú na výrazné zľavy a špeciálne ponuky, ktoré často odštartujú vianočnú nákupnú sezónu. Napriek tomu, že 42 % zákazníkov považuje zľavy počas Black Friday za výhodné, viac než tretina zostáva skeptická.
Slovenský finančný systém je podľa NBS pevný, no ekonomiku čakajú slabšie roky
Tento skepticizmus je najmä u starších zákazníkov z generácie Baby Boomers a u mužov, ktorí častejšie spochybňujú reálnu výhodnosť ponúk, čo analytička Denisa Lakatošová pripisuje skúsenostiam so ‚pseudozľavami‘, kedy obchodníci zvyšujú ceny pred akciou, aby mohli ponúknuť zdanlivo veľké zľavy.
Jedinečná možnosť za nižšie ceny
Najviac sa podľa respondentov oplatí nakupovať elektroniku, na ktorú sa sústreďujú predovšetkým muži. Ženy však okrem elektroniky zdôrazňujú aj oblečenie, obuv, domácu techniku, kozmetiku a parfumy.
Slovenský rozpočet je postavený na nerealistických číslach, varuje Európska komisia a rozpočtová rada
Black Friday sa tak stal aj príležitosťou na nákup vianočných darčekov pre rodinu, ale rovnako i na radosť pre seba, pričom ženy viac nakupujú pre iných, muži častejšie pre seba. Generácia Z, ktorá vyrástla v digitálnej dobe a je schopná efektívne využívať online nástroje na porovnávanie cien, vníma Black Friday ako jedinečnú možnosť získať kvalitný tovar za nižšie ceny, keďže ich finančné možnosti sú často obmedzené.
Prieskum z iniciatívy agentúry
Tento trend potvrdzuje aj marketingová analytička Denisa Lakatošová. Online prieskum realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia v októbri 2025 na vzorke 1 002 respondentov starších ako 18 rokov. Prieskum nemal zadávateľa a vznikol z iniciatívy agentúry.
NMS Market Research je renomovaná výskumná agentúra s viac ako 20-ročnou históriou, pôsobiaca na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Thajsku. Je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácie SAVA.