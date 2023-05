Bitka s infláciou zďaleka nie je vyhratá, podľa Kažimíra bude zvyšovanie úrokových sadzieb pokračovať

Minulotýždňové spomalenie tempa zvyšovania úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) neznamená, že sme dosiahli koniec našej cesty. Tvrdí to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Sprísňovanie nastavenia menovej politiky bude podľa neho pokračovať.

Vývoj jadrovej inflácie, očakávaný vývoj rastu platov v eurozóne a s tým súvisiace dopady na infláciu podľa Kažimíra jednoznačne potvrdzujú potrebu pokračovať so zvyšovaním základných úrokových sadzieb.

Návrat k normálu

Spomalenie tempa sprísňovania menovej politiky, zvyšovanie sadzieb o 25 bázických bodov, je podľa neho návratom k normálu.

„Na základe dnes dostupných údajov sa nazdávam, že budeme musieť dvíhať sadzby dlhšie, ako sme si pôvodne mysleli. Aj preto si myslím, že tempo 25 bázických bodov je už spomínaný návrat k normálu, ktoré nám dovolí dvíhať sadzby dlhšie. Za predpokladu, že to bude potrebné a odôvodnené dátami,“ uviedol guvernér NBS.

Bitka s infláciou ešte nie je vyhratá

Bitka s infláciou zďaleka nie je vyhratá a máme ešte čo robiť. „Počkáme si na to, čo ukážu dáta v nasledujúcich mesiacoch a na to, ako sa bude vyvíjať fiškálna politika. Ak vlády nezačnú s postupným odchodom od často neadresných a plošných podporných opatrení, vyrobia nám problém, na ktorý by menová politika musela jednoznačne reagovať. Bolo by fajn sa tomu vyhnúť,“ zdôraznil Kažimír.

Vyhodnotiť kumulatívny vplyv rastúcich úrokov a sprísňujúcich sa podmienok na finančných trhoch budeme podľa neho vedieť najskôr v septembri.

Úroky zvýšila ECB aj Fed

ECB minulý týždeň zvýšila úroky. Podobne ako americký Federálny rezervný systém však zmiernila tempo ich rastu po sérii výrazných zvýšení s cieľom utlmiť infláciu. Zvýšenie úrokov zo strany ECB o štvrť percentuálneho bodu nasleduje po dôkazoch, že politika vysokých sadzieb funguje a sťažilo sa poskytovanie hypotekárnych a podnikateľských úverov.

Po štvrtkovom kroku ECB jej hlavná refinančná sadzba vzrástla na 3,75 percenta, jednodňová refinančná sadzba na štyri percentá a depozitná sadzba na úroveň 3,25 percenta.