Eximbanka sa spája s japonskými partnermi, prídu spoločné projekty na Ukrajine aj v energetike

Eximbanka sa v poslednom období profiluje ako aktívny partner slovenských exportérov.
Slovenská Eximbanka posilňuje spoluprácu s japonskými exportnými inštitúciami Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) a Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Generálny riaditeľ Rastislav Podhorec a riaditeľ medzinárodných vzťahov Matúš Šársky absolvujú sériu rokovaní, ktorých cieľom je prehĺbenie spolupráce pri spoločných projektoch slovenských a japonských exportérov v tretích krajinách.

Ako uviedla Eximbanka, jednou z oblastí, kde by mohlo prísť k synergiám, je Ukrajina. Japonsko sa tam zameriava na výstavbu montovaných ubytovacích kapacít, teda segment, v ktorom má silné postavenie aj slovenský export. Obe strany vidia veľký potenciál aj v oblasti energetiky, vrátane jadrových projektov a nových technológií, akými sú malé modulárne reaktory (SMR).

Východné Slovensko ako perspektívne miesto

Dôležitým bodom rokovaní je aj pripravovaný vstup japonského investora do jedného z najväčších slovenských exportérov z kovospracujúceho priemyslu na východe Slovenska.

Eximbanka je vďaka vzťahom s NEXI a JBIC pripravená spolupracovať na podpore ďalšieho rozvoja produkčných a exportných kapacít v rámci tejto strategickej investície,“ zdôraznil Rastislav Podhorec. Východné Slovensko sa ukazuje ako perspektívne miesto pre lokalizáciu spoločností, ktoré chcú z bezpečného zázemia členského štátu EÚ a NATO zásobovať ukrajinský a regionálny trh.

Aktívny partner slovenských exportérov

Eximbanka sa v poslednom období profiluje ako aktívny partner slovenských exportérov. Okrem posilňovania medzinárodných väzieb predstavila podnikateľom iniciatívu EÚ Global Gateway, organizuje Exportné kluby, podporuje ekonomickú diplomaciu a vyhľadáva tenderové príležitosti pre slovenské firmy po celom svete.

Ponúka aj bankové záruky na zapojenie sa do medzinárodných tendrov či úvery na výrobu produkcie. Ako dodáva banka, pri hľadaní partnerov spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR, agentúrou SARIO aj RSE.

