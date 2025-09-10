Eximbanka sa spája s japonskými partnermi, prídu spoločné projekty na Ukrajine aj v energetike

Slovenská Eximbanka posilňuje spoluprácu s japonskými exportnými inštitúciami Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) a Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Generálny riaditeľ Rastislav Podhorec a riaditeľ medzinárodných vzťahov Matúš Šársky absolvujú sériu rokovaní, ktorých cieľom je prehĺbenie spolupráce pri spoločných projektoch slovenských a japonských exportérov v tretích krajinách.
Ako uviedla Eximbanka, jednou z oblastí, kde by mohlo prísť k synergiám, je Ukrajina. Japonsko sa tam zameriava na výstavbu montovaných ubytovacích kapacít, teda segment, v ktorom má silné postavenie aj slovenský export. Obe strany vidia veľký potenciál aj v oblasti energetiky, vrátane jadrových projektov a nových technológií, akými sú malé modulárne reaktory (SMR).
Východné Slovensko ako perspektívne miesto
Dôležitým bodom rokovaní je aj pripravovaný vstup japonského investora do jedného z najväčších slovenských exportérov z kovospracujúceho priemyslu na východe Slovenska.
Eximbanka podporila slovenský export sumou takmer 2 miliardy eur, poistná angažovanosť však klesla
„Eximbanka je vďaka vzťahom s NEXI a JBIC pripravená spolupracovať na podpore ďalšieho rozvoja produkčných a exportných kapacít v rámci tejto strategickej investície,“ zdôraznil Rastislav Podhorec. Východné Slovensko sa ukazuje ako perspektívne miesto pre lokalizáciu spoločností, ktoré chcú z bezpečného zázemia členského štátu EÚ a NATO zásobovať ukrajinský a regionálny trh.
Aktívny partner slovenských exportérov
Eximbanka sa v poslednom období profiluje ako aktívny partner slovenských exportérov. Okrem posilňovania medzinárodných väzieb predstavila podnikateľom iniciatívu EÚ Global Gateway, organizuje Exportné kluby, podporuje ekonomickú diplomaciu a vyhľadáva tenderové príležitosti pre slovenské firmy po celom svete.
Slovenská Eximbanka sa plánuje zamerať na výraznejšiu podporu financovania malých a stredných podnikov
Ponúka aj bankové záruky na zapojenie sa do medzinárodných tendrov či úvery na výrobu produkcie. Ako dodáva banka, pri hľadaní partnerov spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR, agentúrou SARIO aj RSE.