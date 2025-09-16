Refinancovanie hypotéky alebo vyjednávanie s bankou? Odborníčka radí, ako sa dostať k nižším splátkam

Úroky na hypotékach postupne klesajú a Slováci riešia, ako sa k nižším splátkam dostať čo najefektívnejšie. Kým v rokoch 2023 a 2024 si väčšina ľudí požičiavala s úrokmi medzi 4 až 5 %, dnes sa najvýhodnejšie sadzby pohybujú už od troch percent. Rozdiel je výrazný a prirodzene vedie k otázke, či sa oplatí vyjednávať s bankou alebo hypotéku radšej refinancovať.
Podľa Evy Šablovej, riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk, ľuďom s vyššími úrokmi sa oplatí poobzerať po možnostiach, ako si ich znížiť. Buď sa im to podarí v ich pôvodnej banke, ktorá im prehodnotí úrok mimo výročia fixácie, alebo sa môžu porozhliadnuť po lepších úrokoch v iných bankách a hypotéku refinancovať.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj poplatky
Každý prípad je však individuálny a okrem samotnej úrokovej sadzby zohrávajú dôležitú úlohu aj poplatky. Ide napríklad o poplatok za predčasné splatenie úveru, spracovanie hypotéky v novej banke, kataster či znalecký posudok.
„Bilancovanie výhodnosti refinancovania a využitia úpravy úroku vo vlastnej banke ovplyvňuje množstvo detailov. Toto rozhodovanie preto odporúčam konzultovať s finančným maklérom, ktorý má k dispozícii všetky potrebné informácie o poplatkoch a kampaniach rôznych bánk,“ radí Šablová.
Výhodnejšia cesta
Jednoduchšou a často aj výhodnejšou cestou je podľa nej pokus o zníženie úroku priamo vo vlastnej banke. Viaceré inštitúcie sú ochotné prehodnotiť sadzbu aj mimo výročia fixácie, no nie je to pravidlom a ponuky sú veľmi individuálne. Banky sú ústretovejšie k tým klientom, ktorí u nich aktívne využívajú aj ďalšie služby – napríklad vedú bežný účet alebo cez banku realizujú pravidelné platby.
„Obraty na účte či pravidelné platby klientom nielenže môžu znížiť poplatok za vedenie účtu, ale klienti tak majú aj lepšiu pozíciu pri vyjednávaní o znížení úrokovej sadzby,“ dopĺňa odborníčka.
Poplatok za predčasné splatenie hypotéky
Pri refinancovaní zase môže byť výhodou to, že banky zvyčajne ponúkajú zľavy z poplatkov za spracovanie úveru. Najväčšou položkou však zostáva poplatok za predčasné splatenie hypotéky v pôvodnej banke, ktorý predstavuje jedno percento zo zostatku úveru.
Niektoré inštitúcie ho však klientom s refinančnou hypotékou preplácajú, prípadne im vracajú časť splátok ako bonus. Aj preto je podľa Šablovej dôležité porovnať viacero ponúk a mať po ruke skúseného makléra, ktorý vie vyčísliť celkovú úsporu a ukázať, či sa refinancovanie oplatí aj po zohľadnení všetkých nákladov.
Spojenie hypoték
V praxi sa často stáva, že ľudia majú rozbehnutých aj viac hypoték – napríklad starší úver s historicky výhodnejším úrokom a novší, menej výhodný. V takom prípade možno uvažovať o ich spojení do jednej splátky. „Tu je však nevyhnutné detailne prepočítať, či má zmysel vzdať sa výhodnejšej hypotéky, kedy na nej končí fixácia a aké sú zostatky oboch úverov,“ upozorňuje Šablová.
Pri všetkých možnostiach platí, že vyjednávanie je jednoduchšie s konkurenčnými ponukami v ruke. Banky sa snažia udržať si klientov a práve fakt, že klient prinesie na stôl alternatívy, môže viesť k lepším podmienkam.
„Odborník na hypotéky, ktorý má prehľad o celom trhu, vie na základe svojich skúseností posúdiť, kde sa ešte dá zjednávať a či sa rokovanie s bankou o zlacnení hypotéky dá niekam posunúť,“ uzatvára Eva Šablová z FinGO.sk.