Sprostredkovatelia rastú dvojciferným tempom, aj keď domácnosti šetria najmenej za posledné roky

Zisky v sektore dosiahli 86 miliónov eur, čo je najvyššia hodnota za posledných šesť rokov.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Finančný poradca, sprostredkovateľ, agent
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Sprostredkovateľský biznis na Slovensku zažíva historicky silné obdobie. Napriek tomu, že roky 2022 a 2023 patrili podľa analytika FinstatuMartina Lindáka pre domácnosti medzi najnáročnejšie z pohľadu rodinných financií, inflácia a energetická kríza znižovali kúpnu silu a miera úspor ďalej klesala, sprostredkovatelia rástli dvojciferným tempom.

Podľa Správy o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska z mája 2025 sa miera úspor domácností v roku 2024 ďalej znižovala, no medzičasom tržby sprostredkovateľských spoločností stúpli o 13,4 % a zisky o takmer 9 %.

V odvetví pôsobí viac ako 2 000 firiem, ktoré v roku 2024 spoločne dosiahli tržby 653 miliónov eur, pričom pätnásť najväčších hráčov si ukrojilo väčšinu, a to viac než 400 miliónov eur.

Rebríček prvýkrát vedie Finportal

Úplne prvýkrát sa na vrchol rebríčka dostal Finportal s tržbami vyše 60 miliónov eur a medziročným rastom o 38 %. Firma rástla vo všetkých segmentoch, pričom je lídrom v neživotnom poistení a úveroch. Finportal v roku 2024 zvýšil počet viazaných sprostredkovateľov na viac než 2 700, no napriek najvyšším tržbám nepatrí podľa analytika medzi najziskovejších.

V oblasti zisku jasne dominuje piešťanská spoločnosť Respect Slovakia, ktorá vďaka zameraniu na priemyselné a podnikateľské riziká dosiahla EBITDA 8,9 milióna eur a maržu vyše 20 %.

Medzi lídrami nechýba ani OVB

Medzi lídrami nechýba OVB Allfinanz Slovensko s tržbami 56 miliónov eur a rastom v investíciách o 57 %, či PARTNERS GROUP SK s tržbami nad 49 miliónov eur, ktoré sú z veľkej časti tvorené životným poistením. Výrazný nárast zaznamenal UNIVERSAL maklérsky dom, ktorý medziročne zvýšil tržby o 63 % a zdvojnásobil počet agentov.

Vysokú ziskovosť ukazuje aj UniCredit Broker s maržou 77 % či spoločnosť CONCORDE, ktorá sa zameriavala na štát a verejnú správu, no v roku 2024 vstúpila do reštrukturalizácie a jej konateľ čelí podľa analytika obvineniu z podplácania.

Veľké rozdiely v produktivite

Zisky v sektore dosiahli 86 miliónov eur, čo je najvyššia hodnota za posledných šesť rokov. Desať najziskovejších spoločností si pritom rozdelilo takmer polovicu celkového zisku. Údaje tiež ukazujú veľké rozdiely v produktivite.

Kým agent Respectu dokáže v priemere vygenerovať najvyššie tržby na sprostredkovateľa a PARTNERS GROUP sa môže pochváliť vyše 43-tisíc eur na agenta, v OVB sa priemerný výkon pohybuje len na úrovni 16-tisíc eur.

Priemerná marža v sektore sa pohybuje okolo 13 %, no najväčší hráči sa výrazne odlišujú. Respect Slovakia dlhodobo dosahuje okolo 30 %, zatiaľ čo Finportal operuje s maržou pod 10 %. Tento rozdiel odzrkadľuje štruktúru biznisu. Kým niektorí hráči stoja na širokej sieti agentov a vysokých objemoch, iní podľa analytika Finstatu Martina Lindáka profitujú zo špecializácie a prémiových segmentov.

