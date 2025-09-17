Sprostredkovatelia rastú dvojciferným tempom, aj keď domácnosti šetria najmenej za posledné roky

Sprostredkovateľský biznis na Slovensku zažíva historicky silné obdobie. Napriek tomu, že roky 2022 a 2023 patrili podľa analytika FinstatuMartina Lindáka pre domácnosti medzi najnáročnejšie z pohľadu rodinných financií, inflácia a energetická kríza znižovali kúpnu silu a miera úspor ďalej klesala, sprostredkovatelia rástli dvojciferným tempom.
Podľa Správy o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska z mája 2025 sa miera úspor domácností v roku 2024 ďalej znižovala, no medzičasom tržby sprostredkovateľských spoločností stúpli o 13,4 % a zisky o takmer 9 %.
V odvetví pôsobí viac ako 2 000 firiem, ktoré v roku 2024 spoločne dosiahli tržby 653 miliónov eur, pričom pätnásť najväčších hráčov si ukrojilo väčšinu, a to viac než 400 miliónov eur.
Rebríček prvýkrát vedie Finportal
Úplne prvýkrát sa na vrchol rebríčka dostal Finportal s tržbami vyše 60 miliónov eur a medziročným rastom o 38 %. Firma rástla vo všetkých segmentoch, pričom je lídrom v neživotnom poistení a úveroch. Finportal v roku 2024 zvýšil počet viazaných sprostredkovateľov na viac než 2 700, no napriek najvyšším tržbám nepatrí podľa analytika medzi najziskovejších.
Slovensko sa ocitá v nebezpečnej pasci, ľudia platia vysoké dane a odvody za podpriemerné služby
V oblasti zisku jasne dominuje piešťanská spoločnosť Respect Slovakia, ktorá vďaka zameraniu na priemyselné a podnikateľské riziká dosiahla EBITDA 8,9 milióna eur a maržu vyše 20 %.
Medzi lídrami nechýba ani OVB
Medzi lídrami nechýba OVB Allfinanz Slovensko s tržbami 56 miliónov eur a rastom v investíciách o 57 %, či PARTNERS GROUP SK s tržbami nad 49 miliónov eur, ktoré sú z veľkej časti tvorené životným poistením. Výrazný nárast zaznamenal UNIVERSAL maklérsky dom, ktorý medziročne zvýšil tržby o 63 % a zdvojnásobil počet agentov.
Inflácia na Slovensku spomalila, tlaky na ceny však pretrvávajú. Zdražovanie je citeľné najmä v službách
Vysokú ziskovosť ukazuje aj UniCredit Broker s maržou 77 % či spoločnosť CONCORDE, ktorá sa zameriavala na štát a verejnú správu, no v roku 2024 vstúpila do reštrukturalizácie a jej konateľ čelí podľa analytika obvineniu z podplácania.
Veľké rozdiely v produktivite
Zisky v sektore dosiahli 86 miliónov eur, čo je najvyššia hodnota za posledných šesť rokov. Desať najziskovejších spoločností si pritom rozdelilo takmer polovicu celkového zisku. Údaje tiež ukazujú veľké rozdiely v produktivite.
Kým agent Respectu dokáže v priemere vygenerovať najvyššie tržby na sprostredkovateľa a PARTNERS GROUP sa môže pochváliť vyše 43-tisíc eur na agenta, v OVB sa priemerný výkon pohybuje len na úrovni 16-tisíc eur.
Platy počas júla boli reálne vyššie ako pred rokom vo väčšine odvetví, zamestnanosť rástla v polovici sektorov
Priemerná marža v sektore sa pohybuje okolo 13 %, no najväčší hráči sa výrazne odlišujú. Respect Slovakia dlhodobo dosahuje okolo 30 %, zatiaľ čo Finportal operuje s maržou pod 10 %. Tento rozdiel odzrkadľuje štruktúru biznisu. Kým niektorí hráči stoja na širokej sieti agentov a vysokých objemoch, iní podľa analytika Finstatu Martina Lindáka profitujú zo špecializácie a prémiových segmentov.