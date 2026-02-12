Ázia v zelených číslach, ťahajú ju čipové firmy a silná americká ekonomika

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 0,3 % na 69,58 USD za barel.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
AI microchip embedded in an intricate blue circuit board, advanced artificial intelligence, futuristic computing, and digital innovation. Big data transmission connection background 3d Rendering
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ostatný svet Investovanie Nezaradené z lokality Ostatný svet

Akcie v Ázii vo štvrtok väčšinou stúpli, keďže investori privítali silnú správu o zamestnanosti v USA, ktorá zmiernila obavy o stav najväčšej svetovej ekonomiky, hoci klesli očakávania ohľadom znižovania úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom (Fed).

Trhy v Ázii ťahal juhokórejský index Kospi, ktorý tento rok dosahuje skvelé čísla vďaka nárastu výrobcov čipov Samsung a SK hynix. Soul vzrástol o viac ako tri percentá, pričom Samsung vzrástol o viac ako šesť percent a SK hynix o viac ako tri percentá.

Šanghaj, Sydney, Singapur, Wellington, Bangkok a Jakarta tiež vzrástli, zatiaľ čo Hongkong, Bombaj, Manila a Tokio si pohoršili.

Londýn mierne vzrástol na nové rekordné maximum, a to aj napriek tomu, že údaje ukázali, že britská ekonomika v posledných troch mesiacoch roku 2025 rástla menej, ako sa očakávalo. Paríž a Frankfurt nad Mohanom stúpli o viac ako jedno percento.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 0,3 % na 69,58 USD za barel.

Firmy a inštitúcie: Federálny rezervný systém (Fed)Samsung
Okruhy tém: Americká ekonomika Ázijské akciové trhy Európske akciové trhy Ropa Severomorská ropa Brent
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk