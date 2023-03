Ako Ukrajine pomáhajú kryptomeny? V daroch už vyzbierali desiatky miliónov dolárov

Ubehol už rok od prvého vpádu ruských jednotiek na územie Ukrajiny. Hneď od začiatku vojnového konfliktu musela Ukrajina zápasiť s problémami spojenými s financovaním obrany svojej krajiny.

Vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom sa ukázalo, akú dôležitú úlohu zohrávajú kryptomeny v takýchto kritických situáciách. Prostredníctvom nich je možné dostať finančné prostriedky do oblastí, ktoré sú pre bežný bankový systém ťažko prístupné, no práve tam, pomáhajú zabezpečovať životne dôležitú humanitárnu pomoc.

Za posledný rok ruskej invázie podarilo Ukrajincom vyzbierať kryptomenové dary v hodnote až 70 miliónov dolárov. Vládny predstaviteľ Mychajlo Fedorov pred časom na svojom Twitteri zverejnil, ako boli využité dary prijaté v krypto aktívach.

Významná časť prostriedkov bola použitá na nákup zbraní, vozidiel, liekov, ale aj na celosvetovú mediálnu kampaň s protivojnovým posolstvom.

„Každá prilba, nepriestrelná vesta a zariadenie na nočné videnie zachraňujú životy ukrajinských vojakov. Preto musíme naďalej podporovať našich obrancov. Ďakujem veľmi pekne všetkým z krypto komunity za podporu Ukrajiny.” povedal ukrajinský vicepremiér.

With $54 M raised by @_AidForUkraine, we’ve supplied our defenders with military equipment, armor clothes, medicines and even vehicles. Thanks to the crypto community for support since the start of the full-scale invasion! Donation by donation to the big victory. Report below. pic.twitter.com/lifHAP8R4f

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 17, 2022