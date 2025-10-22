Akciové trhy v USA uzavreli zmiešane

Americký akciový trh v utorok uzavrel zmiešane. Výrazne sa posilnili spoločnosti General Motors, Halliburton či obranný gigant RTX. Pomohli im hospodárske výsledky za tretí kvartál.
Priemyselný index Dow Jones si pripísal 0,47 percenta a uzavrel na úrovni 46 924,74 bodu. Index S&P 500 si tiež mierne prilepšil, a to o 0,0033 percenta na 6 735,35 bodu. Technologickému indexu Nasdaq sa však nedarilo. Stratil 0,16 percenta a klesol na 22 953,67 bodu.
Ázijské akciové trhy zamierili nadol. Hlavný japonský index Nikkei 225 si v stredu pohoršil o 0,017 percenta na 49 307,79 bodu, index hongkonskej burzy Hang Seng sa oslabil o 0,78 percenta na 25 824,91 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite klesol o 0,052 percenta na 3 914,28 bodu.