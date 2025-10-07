Akcie, zlato aj bitcoin lámu rekordy, trh v Tokiu zažíva boom

Japonské akcie v utorok dosiahli nový rekord po víkendovom zvolení Sanae Takaičiovej, ktorá je známa svojou podporou stimulačných opatrení, za líderku vládnucej strany. Očakáva sa, že sa tento mesiac stane premiérkou a začne politiku menového uvoľňovania, čo vyvolalo optimizmus investorov.
Index Nikkei 225 v pondelok vzrástol takmer o päť percent a pokračoval v raste aj v utorok, hoci mierne korigoval svoje zisky. Na ďalších trhoch rástli indexy v Singapure, Wellingtone, Bombaji, Bangkoku, Tchaj-peji, Manile a Jakarte, ako aj v Londýne a Frankfurte nad Mohanom. Hongkong, Šanghaj a Soul boli zatvorené pre sviatky.
Tokio šaleje, Paríž padá: Politické zemetrasenie mení svetové trhy
V Európe však pokračoval pokles v Paríži, kde pokračuje politická kríza po rezignácii premiéra Sébastiena Lecornua. Prezident Emmanuel Macron vyzval na stabilitu a riešenie politického patu.
Zlato dosiahlo nové maximum 3 977,44 USD za uncu, približujúc sa k štvortisícovej hranici, čo je reakcia na americký „shutdown“ a politickú neistotu vo Francúzsku. Bitcoin tiež dosiahol rekordnú hodnotu 126 251 USD.
Skončí Von der Leyenová na čele Európskej komisie? Jej koalícia je na pokraji rozpadu
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,4 % na 65,71 USD za barel.