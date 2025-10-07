Akcie, zlato aj bitcoin lámu rekordy, trh v Tokiu zažíva boom

V Európe však pokračoval pokles v Paríži, kde pokračuje politická kríza po rezignácii premiéra Sébastiena Lecornua.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Safe deposit box with golden ingots. Financial banking investment concept.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ostatný svet Aktuality Nezaradené z lokality Ostatný svet

Japonské akcie v utorok dosiahli nový rekord po víkendovom zvolení Sanae Takaičiovej, ktorá je známa svojou podporou stimulačných opatrení, za líderku vládnucej strany. Očakáva sa, že sa tento mesiac stane premiérkou a začne politiku menového uvoľňovania, čo vyvolalo optimizmus investorov.

Index Nikkei 225 v pondelok vzrástol takmer o päť percent a pokračoval v raste aj v utorok, hoci mierne korigoval svoje zisky. Na ďalších trhoch rástli indexy v Singapure, Wellingtone, Bombaji, Bangkoku, Tchaj-peji, Manile a Jakarte, ako aj v Londýne a Frankfurte nad Mohanom. Hongkong, Šanghaj a Soul boli zatvorené pre sviatky.

V Európe však pokračoval pokles v Paríži, kde pokračuje politická kríza po rezignácii premiéra Sébastiena Lecornua. Prezident Emmanuel Macron vyzval na stabilitu a riešenie politického patu.

Zlato dosiahlo nové maximum 3 977,44 USD za uncu, približujúc sa k štvortisícovej hranici, čo je reakcia na americký „shutdown“ a politickú neistotu vo Francúzsku. Bitcoin tiež dosiahol rekordnú hodnotu 126 251 USD.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,4 % na 65,71 USD za barel.

Viac k osobe: Sanae Takaičiová
Okruhy tém: Americký akciový trh Ázijské akciové trhy Bitcoin Európske akciové trhy Ropa Zlato
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk