Akcie v Ázii po oživení na Wall Street prevažne rástli, ropa si pohoršila

Ázijské akciové trhy vo štvrtok ráno väčšinou posilnili, pričom nadviazali na stredajšie dianie na trhoch v Európe a USA.
Európske a americké akcie si v stredu polepšili po uvoľnení globálneho výpredaja dlhopisov. V Ázii rástli indexy v Tokiu, Soule, Sydney a Tchaj-peji, zatiaľ čo Šanghaj klesol o 0,9 % a Hongkong o 0,2 %.
V Šanghaji akcie čínskej polovodičovej firmy Cambricon, konkurenta americkej spoločnosti Nvidia, klesli o viac ako 9 %. Akcie Alphabetu vzrástli približne o 9 % a Apple, ktorý má lukratívnu dohodu o predvolenom vyhľadávaní Google na iPhonoch, posilnil takmer o 4 %.
Údaje o poklese pracovných ponúk v USA pomohli zvýšiť dôveru investorov v zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom (Fed).
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,5 % na 67,25 USD za barel.