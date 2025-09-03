Zlato lámalo rekordy a dosiahlo najvyššiu cenu v dejinách, výrazný rast zaznamenalo aj striebro

Neistota spojená s obchodnými konfliktmi, geopolitickými rizikami a predovšetkým očakávanými zmenami menovej politiky v USA posúva drahé kovy na nové rekordy.
Ako hovorí analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík, zlato od začiatku roka výrazne prekonáva výkonnosť akciových indexov a 2. septembra 2025 dosiahlo historické maximum 3 500 dolárov za uncu, čo je najvyššia nominálna cena v dejinách.
Zlato ako spoľahlivý uchovávateľ hodnoty
„V prostredí narastajúcej neistoty sa zlato ukazuje ako spoľahlivý uchovávateľ hodnoty,“ hovorí Bajzík. Na rekordnom raste sa podľa jeho slov podpisuje viacero faktorov. A to očakávané zníženie úrokových sadzieb v USA na septembrovom zasadnutí Fedu, pokračujúca geopolitická nestabilita, rekordné nákupy zlata centrálnymi bankami a oslabenie amerického dolára.
Vývoj na ázijských akciových trhoch bol zmiešaný
Striebro síce dlhodobo stojí v tieni zlata, no tento rok dokazuje, že jeho význam je rovnako strategický. V týchto dňoch prekonalo hranicu 40 dolárov za uncu, čo je najvyššia úroveň za posledných 14 rokov.
Striebro má silný priemyselný charakter
Na rozdiel od zlata má striebro silný priemyselný charakter, keďže je podľa analytika kľúčovou súčasťou technologických a ekologických inovácií. Od solárnych panelov cez elektromobily až po mikročipy. Vďaka tomu má dvojaký investičný potenciál. Ako uchovávateľ hodnoty aj rastúci dopyt v modernom priemysle.
Centrálne banky uprednostňujú zlato pred dolárom, globálny ekonomický poriadok sa otriasa
Mechanizmus rastu cien drahých kovov súvisí aj s vývojom úrokových sadzieb. „Zlato ani striebro nevyplácajú úrok ani dividendu, takže keď sú sadzby vysoké, investori dávajú prednosť dlhopisom alebo vkladom, ktoré im prinášajú výnos. Ak ale sadzby klesajú, tieto alternatívy prestávajú byť atraktívne a držba drahých kovov je v porovnaní s nimi výhodnejšia. Nižšie sadzby tiež oslabujú americký dolár a keď je dolár slabší zlato aj striebro sú lacnejšie pre investorov, a tak stúpa dopyt a cena rastie,“ vysvetľuje Bajzík.