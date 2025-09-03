EÚ predstavila obchodnú dohodu s Mercosurom, Šefčovič by ju chcel ratifikovať do konca roka

Európska únia v stredu predložila členským štátom na schválenie konečné znenie rozsiahlej obchodnej dohody s juhoamerickým združením Mercosur, pričom uistila Francúzsko, najväčšieho kritika dohody, že obsahuje „silné“ opatrenia na ochranu európskych farmárov.
Dohoda, ktorá vytvorí zónu voľného obchodu pre približne 700 miliónov ľudí, je kľúčovým pilierom snáh Bruselu o otvorenie nových trhov v čase amerických ciel, no čelí odporu pod vedením Francúzska pre obavy o poľnohospodárstvo.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že európske podniky a agropotravinársky sektor okamžite pocítia výhody nižších ciel a nákladov, čo prispeje k hospodárskemu rastu.
Podpora u viacerých krajín na čele s Nemeckom
Komisia schválila dohodu, ktorá bola uzavretá v decembri s Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom, po 25 rokoch rokovaní. Text však musí byť formálne schválený aspoň 15 z 27 členských krajín EÚ a Európskym parlamentom.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič vyjadril nádej, že schvaľovací proces bude ukončený do konca roka. Dohodu podporuje široká väčšina krajín, na čele s Nemeckom, ktoré chce diverzifikovať obchodné vzťahy mimo USA.
Mercosur postupne odstráni clá na 91 % európskych výrobkov vrátane áut, chemikálií, vína a čokolády, ktoré doteraz čelili clám až do výšky 35 %. Komisia odhaduje, že dohoda zvýši ročný export EÚ do kvarteta juhoamerických krajín až o 39 %, čo predstavuje 49 miliárd eur, a poskytne Európe výhodu oproti Číne a ďalším konkurentom v regióne.
Dva steaky a dva hamburgery
Naopak, Brazília a jej susedia budú môcť do Európy predávať mäso, cukor, ryžu, med, sóju a ďalšie produkty s menšími obmedzeniami, čo vyvoláva obavy o konkurencieschopnosť európskych farmárov.
Paneurópska poľnohospodárska lobby Copa-Cogeca označila dohodu za „ekonomicky a politicky škodlivú pre európskych farmárov, vidiecke komunity a spotrebiteľov“. Komisia však zdôraznila, že dohoda poskytuje „plnú a komplexnú ochranu všetkých citlivých poľnohospodárskych produktov EÚ“.
Napríklad iba kvóta na dovoz hovädzieho mäsa z Mercosuru, zodpovedajúca 1,5 % produkcie EÚ, bude podliehať preferenčnej sadzbe 7,5 %. „Ročne ide o dva steaky, dva hamburgery, podľa vašich preferencií, na jedného Európana,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ Komisie. Dodatočný dovoz však bude podliehať clám až do výšky 50 %.
Nie luxus, ale nevyhnutnosť
Citlivé európske produkty budú ďalej chránené „silnými ochrannými opatreniami“ pred „škodlivým nárastom dovozu“. Komisia prisľúbila, že podrobnosti o týchto opatreniach budú uvedené v samostatnom dokumente, ktorý umožní ich aktiváciu aj v prípade, že bude vážne postihnutý len jeden členský štát, nie celá EÚ.
Francúzsko vyjadrilo miernejší postoj a jeho hovorkyňa Sophie Primasová uviedla, že Komisia vypočula obavy viacerých krajín, no pred schválením dohody je potrebné ešte analyzovať ochranný mechanizmus. Brusel už oznámil plán vytvoriť rezervu vo výške jednej miliardy eur pre európskych farmárov, ktorí by mohli byť dohodou negatívne ovplyvnení.
Komisia tiež v stredu predstavila aktualizáciu existujúcej obchodnej dohody s Mexikom, ktorá umožní odstránenie zostávajúcich ciel na agropotravinárske exporty EÚ a prístup k dôležitým surovinám.
„V dnešnej neistote geopolitického prostredia nie je diverzifikácia dodávateľských reťazcov a prehlbovanie partnerstiev luxusom, ale nevyhnutnosťou,“ poznamenal eurokomisár Šefčovič.