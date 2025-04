Vo veku 88 rokov na Veľkonočný pondelok zomrel pápež František - ONLINE (minúta po minúte)

správu priebežne aktualizujeme

Vo veku 88 rokov na Veľkonočný pondelok zomrel pápež František, so zármutkom to oznámil Jeho Eminencia kardinál Farrell.

„Drahí bratia a sestry, s hlbokým zármutkom musím oznámiť smrť nášho Svätého Otca Františka. Dnes ráno o 7.35 sa rímsky biskup František vrátil do Otcovho domu. Celý svoj život zasvätil službe Pánovi a jeho Cirkvi. Učil nás žiť hodnoty evanjelia s vernosťou, odvahou a univerzálnou láskou, osobitne v prospech najchudobnejších a vylúčených. S nesmiernou vďačnosťou za jeho príklad pravého učeníka Pána Ježiša odporúčame dušu pápeža Františka nekonečnej milosrdnej láske Trojjediného Boha,“ uviedol kardinál Farrell.

At 9:45 AM on Easter Monday, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, spoke these words at the Casa Santa Marta: „Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome,… — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

V nedeľu želal šťastné veľkonočné sviatky

Rodák z Buenos Aires sa v posledných týždňoch zotavoval zo zápalu pľúc. Naposledy sa na verejnosti objavil v nedeľu na vatikánskom Námestí svätého Petra zaželal „šťastné veľkonočné sviatky“ tisíckam veriacich. Osemdesiatosemročný pápež vyšiel na invalidnom vozíku a z balkóna Baziliky svätého Petra zamával davu so slovami: „Drahí bratia a sestry, veselé veľkonočné sviatky.“ Jeho tradičný veľkonočný prejav však predniesol jeden z duchovných.

Pápežovo vystúpenie na veľkonočnú nedeľu sa očakávalo. Minulý mesiac ho prepustili z nemocnice po piatich týždňoch liečby infekcie, ktorá viedla k obojstrannému zápalu pľúc. Keď ho v marci z nemocnice prepustili, jeho lekári uviedli, že bude potrebovať aspoň dva mesiace domáceho odpočinku. Vo svojom veľkonočnom požehnaní, ktoré predniesol iný duchovný, sa pápež vyjadril: „Nemôže byť mier bez slobody vyznania, slobody myslenia, slobody prejavu a rešpektu k názorom iných.“

Pápežom od 13. marca 2013

Hlavou katolíckej cirkvi sa bývalý argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio, ktorý si zvolil pápežské meno František, stal 13. marca 2013. Bola to streda a podvečer sa na tom zhodli účastníci konkláve zloženého zo 115 kardinálov. O úspešnej voľbe informovali o 19.08 miestneho času prostredníctvom bieleho dymu, ktorý vyšiel z komína Sixtínskej kaplnky.

Krátko po 20-tej hodine potom vyšiel na balkón Baziliky sv. Petra francúzsky kardinál Jean-Louis Tauran a povedal: „Zvestujem vám veľkú radosť, máme pápeža“. Nový Svätým Otcom sa stal Argentínčan Jorge Mario Bergoglio. Nová 266. hlava katolíckej cirkvi si ako prvá v histórii zvolila meno František.

František bol vôbec prvým pápežom pochádzajúcim z Latinskej Ameriky, narodil sa 17. decembra 1936, v roku 1998 ho vysvätili za arcibiskupa pre hlavné mesto Buenos Aires a v roku 2001 za kardinála. V čase zvolenia za pápeža dosiahol vek 76 rokov. V Latinskej Amerike žije vôbec najväčšia komunita katolíkov. Celkovo sa ku katolicizmu hlási na celom svete asi 1,2 miliardy ľudí, pričom len v Strednej a Južnej Amerike je to viac ako 500 miliónov.

Úmrtie pápeža Františka – online (minúte po minúte) 11:30 Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola o pápežovi Františkovi na sieti X napísala, že „jeho nákazlivý úsmev si získal srdcia miliónov ľudí po celom svete“.

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis. His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe. ‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice. May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP — Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025

11:24 Minister Tomáš Taraba (nom. SNS) pripomenul, že pápež František ešte počas nedávnej národnej púti vo Vatikáne adresoval Slovákom veľmi láskavý pozdrav a povzbudil náš národ k svornosti, jednote a pevnosti vo viere. „Ďakujeme mu aj za to, že Slovensko patrilo medzi štáty, ktoré počas svojho pontifikátu osobne navštívil,“ napísal šéf envirorezortu na sociálnej sieti Facebook.

11:17 Smúti aj španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý vyzdvihol angažovanosť pápeža Františka za mier, sociálnu spravodlivosť a najzraniteľnejšie skupiny, ktorá zanecháva hlboký odkaz.

Lamento el fallecimiento del Papa Francisco. Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2025

11:12 Na úmrtie pápeža Františka už zareagoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Od Buenos Aires až po Rím chcel, aby Cirkev prinášala radosť a nádej najchudobnejším z chudobných,“ napísal na sieti X.

De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui. À tous les Catholiques,… pic.twitter.com/oFKBJwaweH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

11:06 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sieti X napísala, že pápež František inšpiroval milióny ľudí.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis. He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate. My thoughts are with all who feel this profound loss. May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

11:00 Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) označil pápeža Františka za muža dialógu, ktorý ukazoval svetu prívetivú tvár Boha. „Odišiel muž, ktorý mal rád Slovensko, nech zostávajú jeho slová pre nás povzbudením v neistých časoch, ktoré žijeme: ‚Vzájomne sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ani ako jednotlivec, ani ako národ. Nemá zmysel sťažovať sa na minulosť. Je treba vyhrnúť si rukávy a spoločne budovať budúcnosť‘,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.

10:54 Pápežova smrť nielenže nasleduje po najdôležitejšej udalosti pre katolíkov, ale spadá aj do mimoriadneho jubilejného roka, ktorý sa opakuje každých 25 rokov. Začal sa 24. decembra, keď pápež František 24. decembra otvoril zvyčajne zamurovanú Svätú bránu v Bazilike svätého Petra.

10:45 Na úmrtie pápeža Františka už zareagoval aj prezident Peter Pellegrini. „Svet prišiel o skutočnú osobnosť a obrovskú morálnu autoritu,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti s tým, že pápež František bol hlavou katolíckej cirkvi, ale obrovskú stratu dnes utrpel celý svet. „Opustil nás človek, ktorý každého očaril svojou ľudskosťou, skromnosťou a múdrosťou. Bol stelesnením pokory a človečenstva, presvedčeným zástancom mieru a odporcom každého zla,“ uviedol Pellegrini.

10:38 Pápež František bol 266. hlavou katolíckej cirkvi.

10:30 Úmrtie pápeža Františka oznámil Jeho Eminencia kardinál Farrell. na Veľkonočný pondelok krátko pred desiatou hodinou ráno.