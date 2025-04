Voľba nového pápeža má svoje pravidlá, tradičné konkláve sprevádza aj biely alebo čierny dym

Po pondelňajšej smrti pápeža Františka sa okamžite vynorili otázky, kto by mohol byť jeho nástupcom vo Vatikáne. Agentúra SITA prináša postup a okolnosti výberu nového pápeža.

Spôsob voľby sa niekoľkokrát menil. V súčasnosti platí, že kardináli mladší ako 80 rokov sa zídu maximálne do 20 dní od pápežovej smrti, a vytvoria takzvané konkláve. V súčasnosti existuje 135 takzvaných kardinálov voličov, z ktorých 108 vymenoval František – 53 z Európy, 20 zo Severnej Ameriky, 18 z Afriky, 23 z Ázie, štyria z Oceánie a 17 z Južnej Ameriky.

Čo znamená termín konkláve?

Termín konkláve pochádza z “con chiave”, čo znamená zavrieť na kľúč. Ide teda o miesto, kde sa po smrti pápeža schádzajú kardináli, aby zvolili nového pontifika. Zvyk zatvoriť kardinálov na jednom mieste bez možnosti ho opustiť až do zvolenia nového pápeža pochádza z 13. storočia. Cieľom bolo dosiahnutie rýchleho zvolenie nového pápeža a bez nepriaznivých zásahov zvonka.

Hlasovanie prebieha v Sixtínskej kaplnke. Tu zaznie známe: Extra omnes!, čo znamená, že pri voľbe môžu byť prítomní už len oprávnení voliči. Hneď potom nasleduje prísaha každého z kardinálov. Po nej sa už všetci kardináli odoberú do svojich izieb, ktoré im boli pridelené losovaním. Nikto viac nesmie s nimi počas konkláve komunikovať a nesmú hlasovať za seba.

Trest za porušenie tajnosti voľby

Kardináli sú viazaní mlčaním o celom priebehu konkláve. Tento zákaz platí i po skončení voľby, ak novozvolený pápež nerozhodne inak. Trestom za porušenie prísahy tajnosti voľby je automatická exkomunikácia. Kardináli odovzdávajú svoj hlas najvhodnejšiemu kandidátovi. Voľba je tajná a hlasovacie lístky odovzdávajú kardináli v zástupe do kalicha, ktorý je pripravený na oltári kaplnky.

Voľba prebieha dvakrát za deň – ráno a večer. Ak je prvé hlasovanie neplatné, teda ak žiaden z kandidátov nedosiahol viac ako dve tretiny plus jeden hlas, koná sa hneď aj druhé hlasovanie. Takto možno hlasovať maximálne štyrikrát za deň. Hlasovacie lístky sa po každej voľbe spaľujú.

Keď je pápež zvolený, pridáva sa do ohňa špeciálna látka, ktorá spôsobí biely dym. Ak sa tak nestane, dym je prirodzene čierny. Novozvolená hlava rímskokatolíckej cirkvi musí formálne súhlasiť so svojím zvolením a vyberie si pápežské meno. Krátko na to nový pontifik vystúpi na hlavný vatikánsky balkón, predstaví sa verejnosti v Ríme a udelí požehnanie.