Svetoví lídri vzdávajú hold pápežovi Františkovi

Po tom, ako pápež František zomrel ráno na Veľkonočný pondelok, mu počas dňa vzdali hold mnohí svetoví lídri a osobnosti. Vatikánsky camerlengo kardinál Kevin Farrell ocenil pápeža za život „zasvätený službe“ a za jeho osobitnú pozornosť „najchudobnejším a najviac marginalizovaným“.

Hold vzdal britský kráľ i americký viceprezident

„Moja žena a ja sme boli veľmi zarmútení, keď sme sa dozvedeli o smrti pápeža Františka,“ uviedol britský kráľ Karol III., ktorý sa s pápežom stretol začiatkom apríla počas návštevy Talianska. „Jeho Svätosť bude pripomínaná pre jeho súcit, jeho záujem o jednotu Cirkvi a pre jeho neúnavnú oddanosť spoločným veciam všetkých ľudí.“

Medzi prvými, ktorí vzdali hold pápežovi, bola aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Mala som tú česť tešiť sa z jeho priateľstva, jeho rád a učenia, ktoré nikdy nezlyhalo ani vo chvíľach skúšky a utrpenia. Znova požiadal svet o odvahu zmeniť smer, ísť po ceste, ktorá ‚neničí, ale kultivuje, opravuje, chráni‘,“ povedala Meloniová.

Americký viceprezident JD Vance, ktorý sa na Veľkonočnú nedeľu stretol s pontifikom vo Vatikáne, na platforme X napísal: „Práve som sa dozvedel o odchode pápeža Františka. Moje srdce patrí miliónom kresťanov na celom svete, ktorí ho milovali. Bol som šťastný, že som ho včera videl, aj keď bol zjavne veľmi chorý. Vždy si ho však budem pamätať pre homíliu, ktorú predniesol v prvých dňoch pandémie COVID-19. Bolo to naozaj krásne.“

Svet spravodlivý pre všetkých

Britský premiér Keir Starmer vyzdvihol pápežovo „neúnavné úsilie presadzovať svet, ktorý je spravodlivejší pre všetkých“ a dodal, že zanechal po sebe trvalé dedičstvo. „V mene ľudu Spojeného kráľovstva vyjadrujem úprimnú sústrasť celej Katolíckej cirkvi,“ vyhlásil Starmer, ktorý tiež pochválil Františkovo vedenie „zložitých a náročných“ časoch.

Kremeľ zverejnil vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý povedal, že „pápež František sa tešil veľkej medzinárodnej autorite ako verný služobník kresťanského učenia, múdry rehoľník a štátnik a dôsledný obhajca vysokých hodnôt humanizmu a spravodlivosti“. Putin tiež vyjadril sústrasť kardinálovi Farrellovi.

Indický premiér Naréndra Módí sa na platforme X podelil o fotografie, na ktorých sa objíma s pápežom Františkom. Povedal, že ho jeho strata „hlboko bolí“ a vyjadril „úprimnú sústrasť globálnej katolíckej komunite“. „Pápeža Františka si budú milióny na celom svete navždy pamätať ako maják súcitu, pokory a duchovnej odvahy.“

Stál na strane najzraniteľnejších

Francúzsky prezident Emmanuel Macron napísal: „Počas jeho pontifikátu pápež František vždy stál na strane tých najzraniteľnejších a najkrehkejších a robil to s veľkou pokorou. V tomto čase vojny a brutality mal zmysel pre druhých, pre tých najkrehkejších.“

Nastupujúci nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že pápeža Františka si budú pamätať pre jeho neúnavnú oddanosť najslabším členom spoločnosti. „Bol vedený pokorou a vierou v Božie milosrdenstvo,“ napísal Merz na platforme X.

