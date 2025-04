Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku: Pápež František ukázal Cirkvi, že nemôžeme zotrvávať v „komfortnej zóne“ - ROZHOVOR

Za muža hlbokej modlitby, neustále zameraného na tých, ktorí sú na okraji spoločnosti i muža rozlišovania označil pápeža Františka provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko. Do tohto rehoľného rádu patril aj Jorge Mario Bergoglio, ktorý bol vôbec prvým jezuitom zvoleným za pápeža. Páter Šofranko si v rozhovore pre agentúru SITA zaspomínal aj na svoje stretnutia s týmto Svätým Otcom.

Kde vás správa o smrti pápeža Františka zastihla? Očakávali ste jeho úmrtie po tom všetkom, čím si prešiel za posledné týždne?

Správa o smrti pápeža Františka ma zastihla krátko po odslúžení svätej omše na provincialáte sestier Congregatio Iesu v Bratislave. Aj keď som od jeho februárovej hospitalizácie čakal, že sa blíži jeho odchod k Stvoriteľovi, predsa len sa ma táto informácia dotkla. Zomrel pápež a náš spolubrat jezuita.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

