Pápež František bude pochovaný v jednej rakve. Po jeho smrti padajú všetky hlavy vatikánskych úradov, priblížil dianie profesor

Najbližšie dni vo Vatikáne budú poznačené zármutkom a trúchlením nad smrťou pápeža Františka. Pripravovať tam budú pohrebné obrady, ktoré sa však budú riadiť novými pravidlami. Ide o opatrenia, ktoré prijal ešte za svojho života samotný pápež František. Po pohrebe sa tam budú musieť sústrediť na voľbu nového pápeža.

Ako ďalej pre agentúru SITA potvrdil profesor kánonického práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Ján Duda, konkrétne dátumy pohrebných obradov a konkláve budú známe až neskôr.

Kto preberá správu Cirkvi?

Vatikán potrebuje čas na ich prípravu a rovnako ho potrebujú aj kardináli, ktorí budú postupne prichádzať do Ríma na pohreb i konkláve z celého sveta. Zatiaľ je známe len to, že pohreb by sa mal uskutočniť do deviatich dní.

Po uvoľnení pápežského stolca nastávajú zmeny vo vatikánskych dikastériách a úradoch, a to v súlade s platnými predpismi. „Padajú všetky hlavy vatikánskych úradov, až na nejaké výnimky. To sa týka aj štátneho sekretára. Jednotlivé dikastéria vedú sekretári a vybavujú iba neodkladnú agendu,“ opísal profesor Duda.

Správu Cirkvi preberá po smrti pápeža Kolégium kardinálov. To podľa Dudu riadi jeho dekan, ktorým je v súčasnosti vyše 90-ročný taliansky kardinál Giovanní Battista Re. Jeho zástupcom je argentínsky kardinál Leonardo Sandri, ktorý má takmer 90 rokov.

Osobitné postavenie má kamerlengo

„Obaja teda už nepôjdu do konkláve a nezúčastnia sa na voľbe nového pápeža. Každý deň sa budú konať zasadania kardinálov, ktorí sú už v Ríme. Postupne budú prichádzať do Ríma aj kardináli sídliaci mimo neho. Zasadania kardinálov budú riešiť iba nevyhnutné záležitosti Apoštolského stolca podľa princípu „sede vacante nihil innovetur“, čo znamená, „ak je stolec uprázdnený, nech sa nič nemení“,“ ozrejmil profesor. Postupne sa podľa jeho slov budú zverejňovať ďalšie záležitosti.

Osobitné postavenie má kardinál kamerlengo. „Je ním kardinál írskeho pôvodu Kevin Farrell, ktorý pred príchodom do Vatikánu pôsobil v hlavnom meste USA. Ten spolu s ďalšími tromi kardinálmi – asistentmi bdie najmä nad majetkovými záležitosťami Apoštolského stolca,“ priblížil Duda.

Práve on dnes predpoludním oznamoval svetu úmrtie rímskeho biskupa pápeža Františka. Meno nového pápeža bude zase oznamovať kardinál protodiakon, ktorým je francúzsky kardinál Dominique Mamberti, narodený v Maroku.

Zmenené pohrebné obrady

K favoritom na budúceho pápeža sa Duda v súčasnosti vyjadriť nechcel. Dodal však, že najviac kardinálov voličov ustanovil už pápež František. Jeho kardinálske menovania budú mať v konkláve aj najväčšie zastúpenie.

Konkláve budú predchádzať spomínané pohrebné obrady aj so zmenami. Zverejnené boli v novembri 2024 v podobe publikácie s názvom „Ordo exsequiarum romani pontificis“.

„Pápež František schválil tento dokument k úprave pohrebu ešte vlani na jar. Vychádza z úprav Jána Pavla II. z roku 1996 o voľbe nového pápeža a typického vydania pohrebných obradov z roku 2000,“ informoval ďalej profesor pôsobiaci na Univerzite Komenského. Podľa jeho slov nejde o zmeny závažnejšieho rázu, len zjednodušenia.

Pápež bude pochovaný v jednej rakve

„Napríklad pápež bude v prípade smrti pochovávaný v jednej rakve. Predtým boli tri, a to dubová, z olova, a z cédrového dreva. Keď zomrel Ján Pavol II., ľudia k nemu putovali, uctievali si ho, rakva s ním bola vystavená na katafalku (vyvýšenom pietnom mieste, pozn. redakcie) v Bazilike sv. Petra. Podobne to bolo, až na nejaké úpravy, aj v prípade Benedikta XVI.,“ pripomenul.

Novinkou je aj zrušenie povinnosti pochovávať pápeža v Bazilike sv. Petra. Samotný pápež František si už v minulosti zvolil za miesto posledného odpočinku Baziliku Santa Maria Maggiore v Ríme, mimo vatikánskeho územia.