Vlhová prehovorila tri dni po operácii. Z nemocničného lôžka priblížila fanúšikom, ako je na tom s rehabilitáciou (video)

V pondelok podstúpila slovenská lyžiarka Petra Vlhová operáciu zraneného kolena, vykonal ju Olivier Siegrist na klinike Hospital di Valais vo Švajčiarsku. Po pár dňoch priblížila svoje dojmy zo zákroku.

„Cítim sa dobre. Samozrejme, nie je to jednoduché, bolesti ešte sú, ale pomaly odchádzajú. Každým dňom je to postupne lepšie a lepšie,“ uviedla 28-ročná Liptáčka. Po anestéze bola unavená.

„Spala som v podstate skoro celý deň. Vnímala som, ale len tak na polovicu. Predovšetkým som teda oddychovala v izbe,“ prezradila.

Začiatok novej cesty

Vlhová deň operácie považuje ako začiatok novej cesty, na ktorej na ňu čakajú veľké výzvy.

„Tá najväčšia bude, samozrejme, postaviť sa znovu na lyže. Teraz to však beriem deň za dňom, aj preto, že každý deň je iný. Niektorý ľahší, iný ťažší. Naozaj je to hore-dole. Budem sa snažiť brať to postupne a aj malé kroky ma budú tešiť. Som nastavená tak, že čo bude, to bude. Verím, že budem robiť pokroky a uvidíme, ako to pôjde ďalej,“ dodala prostredníctvom videorozhovoru pre Sport Management Company.

Prípravy na operáciu

Od zranenia v Jasnej je nablízku úradujúcej olympijskej šampiónky v slalome jej fyzioterapeut Milan Gašpárek. Prezradil, ako sa Vlhová pripravovala na operáciu.

„Po konzultácii s doktorom sme dostali požiadavku, aby bola schopná urobiť plnú extenziu a 110-stupňovú flexiu v kolennom kĺbe, aby sa mu počas operácie lepšie manipulovalo s nohou. Ďalšia požiadavka bola odstránenie opuchu mäkkých tkanív poškodených pri úraze. A tretí predpoklad úspešného zákroku bol čo najviac obmedziť atrofiu, teda oslabenie stehenného svalu, a to z dôvodu stability kolena,“ vysvetlil.

Pred zákrokom tak s lyžiarkou pracovali dvojfázovo niekoľko hodín denne.

„Postupne sme začali pridávať aj dlhšie prechádzky, najskôr s barlami a neskôr aj bez nich. Pridali sme tiež bazén, v ktorom najskôr Peťa kráčala, postupne robila aj rôzne cvičenia. Koleno sa zo dňa na deň zlepšovalo. Niektoré chvíle boli ľahšie, iné ťažšie, ale bolo vidieť progres v regenerácii kolena a v tom, ako sa zlepšuje rozsah mäkkých tkanív. V záverečnej fáze sa Peťa bola schopná posadiť aj na bicykel a urobiť celé pretočenie nohy. Po vzhliadnutí tohto videa aj doktor povedal, že je pripravená a môže ísť bez problémov na operáciu. Môžeme teda povedať, že táto fáza sa nám podarila,“ poznamenal Gašpárek.

Fyzioterapeut je s elitnou lyžiarkou vo Švajčiarsku.

„Hneď na druhý deň po operácii sme začali s rehabilitáciou. Ideme podľa protokolu od pána doktora a podľa úkonov, ktoré boli počas operácie robené. Najbližších šesť týždňov nemôžeme plne zaťažiť pravú nohu z dôvodu fixovaného menisku. Pracujeme však na odstránení opuchu, pooperačných rán, na stimulácii a prevencii atrofie stehenného svalu. Postupne začíname pridávať cvičenia na hornú časť tela. Skoro stále má Peťa bandáž na chladenie a kompresiu proti opuchu. Taktiež používame elektrostimuláciu na prevenciu atrofie kvadricepsu,“ dodal.