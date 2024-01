Petra Vlhová musí ísť na operáciu, odborníci vo Švajčiarsku potvrdili diagnózu (foto)

Po nedeľňajších vyšetreniach vo Švajčiarsku je už elitná slovenská lyžiarka Petra Vlhová späť na Slovensku a podľa slov jej trénera Maura Piniho začala „novú cestu“, na ktorej sa do súťažného diania vráti ešte silnejšia.

Dvadsaťosemročná Liptáčka spadla v prvom kole sobotňajšieho obrovského slalomu v pretekoch Svetového pohára v Jasnej a pretrhla si predný krížny väz v pravom kolene.

Biologické procesy nemožno oklamať

Detailné vyšetrenia u špecialistu odhalili aj poškodenie menisku. Je už jasné, že Vlhová v blízkej budúcnosti podstúpi operáciu.

„Podstúpi ju až vtedy, keď na to bude jej koleno pripravené. Predpokladá sa, že to bude do dvoch týždňov,“ informoval na pondelkovom brífingu Mauro Pini. Pod skalpel teda jeho zverenka pôjde až potom, ako jej zranené koleno odpuchne.

„Petra chápe, čo ju v najbližšom období čaká a s úsmevom je doma. Sústredí sa teda na budúcnosť. Je to veľmi dôležité, že je pripravená pracovať. Potrebná bude disciplína a správny prístup. Nemôžeme teraz načrtnúť časové očakávania, ale pripravujeme sa na to, že od mája by mohla na sebe tvrdo pracovať a v septembri by mohla byť späť na lyžiach. Záležať však bude na tom, ako bude jej telo reagovať. Biologické procesy nemôžeme oklamať a musíme postupovať presne podľa nutných krokov,“ pokračoval tréner Pini. Ozrejmil tiež, že jeho zverenka bola veľmi spokojná s návštevou vo Švajčiarsku.

Prečo Švajčiarsko?

Vlhovú bude vo Švajčiarsku operovať doktora Oliviera Siegrista a jeho tím z Hospital du Valais. „Situácia mohla byť aj horšia, preto sme radi. Zatiaľ to nevyzerá na nejaké komplikácie. Petra vie presne, čo má robiť, aby všetko prebiehalo čo najviac hladko. Vie, že ju čaká náročné obdobie. Má však úsmev na tvári a to je dôležité.,“ dodal kouč úradujúcej olympijskej šampiónky v slalome.

Manažér tímu Petry Vlhovej informoval o tom, prečo si Vlhová a jej kouč vybrali špecialistu zo Švajčiarska. „Vždy sa snažíme robiť s najlepšími z najlepších. Aj na Slovensku by sme našli ľudí, ktorí by to vyriešili, ale ide o skúsenosť s konkrétnym typom zranení u lyžiarov. Dostali sme odporúčania od našich partnerov aj športovkýň, ktoré si tým prešli. Aj Mauro má v tomto smere už skúsenosti. Zvážili sme všetky možnosti a vybrali si konzultáciu u lekára, ktorý riešil väčšinu špičkových lyžiarov. To je najdôležitejšie. Nechceli sme riskovať a šli sme naisto,“ povedal Richard Galovič.

Dodal, že celý proces prebehne podľa dohľadom doktora Siegrista. „Operácia aj procesy rekonvalescencie a regenerácie. Pozitívny moment je aj to, že Mauro s ním vie komunikovať v rodnom jazyku, poznajú sa dlhé roky. Koleno však musí najprv odpuchnúť a potom môže prísť zákrok. Celý tím stojí za ňou a je pripravený urobiť všetko, aby sa čo najskôr vrátila k tréningom a neskôr aj na lyže,“ doplnil Galovič.