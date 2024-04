Smer by podľa prieskumu naďalej vládol s Hlasom aj SNS, tesne by sa do parlamentu dostala Republika

Keby sa parlamentné voľby konali v apríli, opäť by zvíťazila strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Volilo by ju 21,1 percenta ľudí. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko s 19,7-percentnou podporou a strana Hlas – sociálna demokracia s 18 percentami voličov.

SaS by volilo 7 percent

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Zber dát bol od 17. apríla do 24. apríla na vzorke 1 017 respondentov.

Do parlamentných lavíc by podľa výsledkov prieskumu zasadli aj poslanci strany Sloboda a Solidarita, ktorých by volilo 7 percent opýtaných.

Kresťanskodemokratické hnutie by si vo voľbách vybralo 6,9 percenta priaznivcov. Strana Republika by oslovila 5,5 percenta ľudí a s tesnými výsledkami nad 5 percent by mandát získala aj Slovenská národná strana 5,3 percenta. Hnutie Slovensko, KÚ a Za ľudí 5,2 percenta.

Matovičovci by neboli v parlamente

Prieskum ďalej ukázal, že v parlamente by nesedeli zákonodarcovia koalície hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanskej únie.

Nameral im 5,2 percenta priaznivcov, avšak koalícia potrebuje minimálne 7 percent na to, aby sa dostala do parlamentu. Pod hranicou piatich percent sa ocitlo Maďarská aliancia, strana Demokrati, Kotlebovci – ĽSNS či hnutie Sme rodina.

Smer-SD by NR SR mala 38 miest

Strana Smer-SD by podľa prieskumu v Národnej rade SR zaujala 38 miest, Hlasu-SD by patrilo 33 kresiel a národniarom celkovo 9.

Koalícia v takomto zložení by mala dokopy 80 mandátov. Progresívci by podľa výsledkov prieskumu obsadili 36 miest, kresťanskí demokrati 12, liberáli 12 a Republika 10.