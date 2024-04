Máme ešte dva zápasy na to, aby sme boli pripravení, povedal po dvoch prehrách s Čechmi útočník Cehlárik (video+foto)

Počas aktuálneho týždňa sa slovenskej hokejovej reprezentácii nedarilo v príprave na májové majstrovstvá sveta v Česku.

V domácom prostredí v dvoch dueloch prehrali práve s organizátormi blížiaceho sa svetového šampionátu, v Trenčíne im podľahli 2:4 a v Bratislave 1:4. Tie dve stretnutia však boli dosť odlišné.

Jediný presný zásah

Kým v piatok Česi rozhodli o svojom triumfe už v prvej tretine troma gólmi, v sobotu viedli 1:0 a slovenskému výberu sa podarilo v závere druhej časti vyrovnať. Rozhodla až tretia dvadsaťminútovka a v nej tri presné zásahy českého výberu.

„Mali sme lepší začiatok ako včera, prvých desať minút sme mali aj trochu tlak, ale potom sme opäť strácali puky ani tie prechody neboli také, ako by sme si predstavovali. Súper mal protiútoky, máme tak na čom pracovať a ideme ďalej,“ komentoval skúsený útočník Peter Cehlárik a pokračoval: „Osobne ma trochu prekvapilo, že hrali pascu skoro na ich červenej čiare, čiže nás to stále viac síl, prechody medzi pásmami boli ťažšie, ale musíme nájsť cestu, aby sme sa v zápase dostali do vedenia. Vyrovnali sme na 1:1 po celkovo slabej druhej tretine, v ktorej sme mali asi dve strely. V tretej tretine musíme zabrať.“

Autorom jediného presného zásahu slovenskej reprezentácie v sobotňajšom súboji v Bratislave bol útočník Lukáš Cingel.

„Ťažko sa to hodnotí. Mali sme dobrý začiatok, držali sme s nimi krok, ale vycvičil nás v efektivite. Chodili do bránky a na dorážky, my sme to pred bránkou nečistili. Isto nám tieto zápasy povedali dosť o tom, čo musíme zlepšovať. Myslím si, že Česi tu mali kvalitný tím a potvrdili to aj v zápasoch. Najviac asi musíme zlepšiť súboje, udržať sa na puku. Často sme zo zbytočne odovzdali a tým nám brali sily,“ povedal o druhom stretnutí proti Čechom.

30 úspešných zákrokov

Prehra to mohla byť aj vyššie, no brankár Stanislav Škorvánek predviedol viac ako 30 úspešných zákrokov.

Zľava: Dávid Tomášek (Česko), Patrik Bačik (Slovensko) počas prípravného hokejového zápasu výberu tímov Slovenska a Česka. Bratislava, 27. apríl 2024. Foto: SITA

„Mal som veľa roboty, čo mi asi pomohlo. Prvá tretina bola všelijaká, musel som sa do toho trochu dostať. V druhej som mal jednoduchšie aj ťažšie zákroky. Tam som sa do toho dostal a potom to plynula. Škoda výsledku. Včera rozhodla prvá tretina, v druhom súboji sme to mali dlho rozohrané na 1:1. Ak by sme dali gól na 2:1, možno by to vyzeralo inak. Česi ukázali kvalitu a ešte im príde dosť hráčov. Majú ich veľa, no my sa musíme sústrediť na seba. V druhom súboji sme mali dobrý vstup, boli sme lepší. Musíme stavať na dobrých veciach a postupne sa smerom k šampionátu zlepšovať,“ uviedol po zápase.

Hráči z NHL

Svetový šampionát v Česku sa začne o necelé dva týždne, Slováci doň vstúpia už v piatok 10. mája duelom proti Nemcom.

Ešte predtým absolvujú dve prípravné stretnutia proti Poliakom a Američanom. V nich však pravdepodobne bude odlišný káder od súčasného, realizačný tím totiž v úvode nasledujúceho týždňa vykoná viacero zmien.

K tímu by sa totiž v utorok mali pripojiť už aj viacerí hráči zo zámorskej NHL. „Zostava bude v nasledujúcom týždni vyzerať trochu inak, budeme mať asi reálnejšiu predstavu o zložení formácií. Uvidíme, aké zmeny tréneri spravia. Máme ešte dva zápasy na to, aby sme boli pripravení,“ doplnil Cehlárik.

„Teraz máme dva dni na oddych, no už teraz budeme riešiť zmeny. Pozeráme sa na všetkých hráčov, ktorí sú v hre. Nepoviem počet zmien, ale bude ich viac ako minulý týždeň,“ ozrejmil po sobotňajšom súboji proti českému tímu Peter Frühauf, asistent kanadského trénera Craiga Ramsayho.