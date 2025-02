Šimko je presvedčený o tom, že táto vláda nemá alternatívu a vyjadril sa aj k Migaľovi a Šalitrošovi – VIDEO

Súčasnú situáciu vo vládnej koalícii by poslanec za Hlas-SD Igor Šimko nenazval krízou alebo problémom, skôr to vidí ako diskusiu a možno chuť niečo viac urobiť. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA.

Vôľa koaličných partnerov

Na konštatovanie, že tá diskusia trvá príliš dlho, od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta a ambície Andreja Danka stať sa predsedom parlamentu, povedal, že keď človek kupuje byt, auto alebo čokoľvek, tak vždy má zmluvu.

„Nám upravovala tieto vzťahy a tieto pozície koaličná zmluva, následne aj programové vyhlásenie vlády, do ktorého si každá koaličná strana dala svoje priority. No a my chceme dodržiavať koaličnú zmluvu, vždy to tak bolo. Len náš jeden partner trochu možno zapochyboval o svojom podpise na tomto dokumente a ja som presvedčený, že nasledujúce týždne ukážu opak a zastabilizujeme aj predsedu parlamentu a ďalšie voľby na jednotlivé posty. Či to je Rada STVR a podobne,“ vyjadril sa.

Voľby podľa Šimka majú preukázať dobrú vôľu všetkých troch koaličných partnerov a sú tam podľa neho „niektoré veci naviazané na účasť koaličných strán v rámci zoskupenia, napríklad Rady STVR, mediálnej rady, a tak ďalej“.

„Takže toto sú všetko veci, ktoré si musia za stolom dohodnúť. Ale samozrejme pre nás na prvom mieste je zvolenie predsedu parlamentu. Čiže vrátime sa na začiatok do minulého roka, takmer trištvrte roka späť, aby sme potvrdili to, čo v koaličnej zmluve je napísané,“ zdôraznil.

Stabilizovaná 76-tka

Igor Šimko reagoval aj na odchod Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z Hlasu-SD a prestup Romana Malatinca do Národnej koalície.

„Viete, dá sa na to pozerať rôznou optikou. Tým, že pán Malatinec vstúpil k pánovi Huliakovi, tak tým pádom je stabilizovaná 76-tka. Pán Ferenčák je s nami, stále to deklaruje, aj v stredu hlasoval za všetky zákony. No a táto dvojica, de facto, ja osobne si myslím, že prepadla na cene, pretože sú izolovaní a sú sami, sú síce stále v koalícii, ako deklarujú, ale sú mimo koaličných strán, zatiaľ ako nezaradení,“ konštatoval Šimko.

Priblížil, že v novom zasadacom poriadku parlamentu dostali Migaľ a Šalitroš miesta pri Ľubomírovi Galkovi a Jozefovi Pročkovi. „Ja by som tam nechcel sedieť,“ doplnil.

Šimko je presvedčený, že táto vláda nemá alternatívu. „Výsledky pre ľudí dokážu donášať len politici, ktorí dostali tú možnosť a majú dnes moc v rukách na základe parlamentnej väčšiny. Dnes je stav taký, že premiér prinesie riešenie a ja som s tým úplne ‚OK‘,“ uzavrel.