Záujem Slovákov o zmenu dodávateľa energií stále klesá. ÚRSO radí, ako sa pri nej nepopáliť

Slovenskí odberatelia energií by si mali dať pozor aj pri zmene svojho dodávateľa. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje verejnosť na dôležité kroky, ktoré by mal každý odberateľ zvážiť pred prípadnou zmenou a podpisom novej zmluvy.
Prvým krokom je výber nového dodávateľa, ktorý následne sám zabezpečí všetky potrebné úkony v súlade so zákonom. Pri rozhodovaní je kľúčové porovnať ceny, benefity, reputáciu a podmienky viazanosti.
Porovnanie cien a overenie licencie
Ceny si možno jednoducho porovnať pomocou cenovej kalkulačky na webovom sídle ÚRSO. Regulátor odporúča osloviť aspoň troch dodávateľov, od ktorých si treba vyžiadať konkrétne ponuky. Platnosť licencie dodávateľa si odberateľ môže overiť na webovom sídle ÚRSO.
Energopomoci sa zrejme dočkajú aj slovenské energeticky náročné podniky
Zmena dodávateľa energií je bezplatná, no musí prebehnúť v súlade s výpovednými podmienkami pôvodnej zmluvy. Proces zmeny trvá minimálne 21 dní, prípadne podľa podmienok v pôvodnej zmluve. V prípade reklamácie alebo sporu je potrebné najskôr kontaktovať dodávateľa, pričom postup je upravený v jeho reklamačnom poriadku. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže sa obrátiť na ÚRSO, ktorý môže poskytnúť pomoc pri riešení sporu.
Dominancia tradičných dodávateľov
V minulom roku zabezpečovali v prípade elektriny takmer 90 % dodávok pre domácnosti traja tradiční dodávatelia, ZSE Energia (39 %), Stredoslovenská energetika (27 %) a Východoslovenská energetika (21 %). Slovenský plynárenský priemysel mal trhový podiel 11 %. Zvyšných desať dodávateľov elektriny obsluhovalo spolu 2 % trhu.
Regulačný úrad rozdával opäť vysoké pokuty, porušenia zistil v oblasti elektriny, tepla aj vody
Zmenu dodávateľa uskutočnilo v roku 2024 len niečo vyše 8-tisíc domácností, čo je najnižší počet za ostatné roky. „Ako úrad stanovujeme dodávateľom maximálne ceny, dodávatelia však môžu v trhovej súťaži bojovať o odberateľa tým, že mu sami ponúknu ceny nižšie, než sú tie určené úradom,“ konštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.