Záujem Slovákov o zmenu dodávateľa energií stále klesá. ÚRSO radí, ako sa pri nej nepopáliť

Zmena dodávateľa energií je bezplatná, no musí prebehnúť v súlade s výpovednými podmienkami pôvodnej zmluvy.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Foto: archívne, SITA/Marko Erd
Slovensko Spotrebiteľ Ekonomika z lokality Slovensko

Slovenskí odberatelia energií by si mali dať pozor aj pri zmene svojho dodávateľa. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje verejnosť na dôležité kroky, ktoré by mal každý odberateľ zvážiť pred prípadnou zmenou a podpisom novej zmluvy.

Prvým krokom je výber nového dodávateľa, ktorý následne sám zabezpečí všetky potrebné úkony v súlade so zákonom. Pri rozhodovaní je kľúčové porovnať ceny, benefity, reputáciu a podmienky viazanosti.

Porovnanie cien a overenie licencie

Ceny si možno jednoducho porovnať pomocou cenovej kalkulačky na webovom sídle ÚRSO. Regulátor odporúča osloviť aspoň troch dodávateľov, od ktorých si treba vyžiadať konkrétne ponuky. Platnosť licencie dodávateľa si odberateľ môže overiť na webovom sídle ÚRSO.

Zmena dodávateľa energií je bezplatná, no musí prebehnúť v súlade s výpovednými podmienkami pôvodnej zmluvy. Proces zmeny trvá minimálne 21 dní, prípadne podľa podmienok v pôvodnej zmluve. V prípade reklamácie alebo sporu je potrebné najskôr kontaktovať dodávateľa, pričom postup je upravený v jeho reklamačnom poriadku. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže sa obrátiť na ÚRSO, ktorý môže poskytnúť pomoc pri riešení sporu.

Dominancia tradičných dodávateľov

V minulom roku zabezpečovali v prípade elektriny takmer 90 % dodávok pre domácnosti traja tradiční dodávatelia, ZSE Energia (39 %), Stredoslovenská energetika (27 %) a Východoslovenská energetika (21 %). Slovenský plynárenský priemysel mal trhový podiel 11 %. Zvyšných desať dodávateľov elektriny obsluhovalo spolu 2 % trhu.

Zmenu dodávateľa uskutočnilo v roku 2024 len niečo vyše 8-tisíc domácností, čo je najnižší počet za ostatné roky. „Ako úrad stanovujeme dodávateľom maximálne ceny, dodávatelia však môžu v trhovej súťaži bojovať o odberateľa tým, že mu sami ponúknu ceny nižšie, než sú tie určené úradom,“ konštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Viac k osobe: Jozef Holjenčík
Firmy a inštitúcie: SPP Slovenský plynárenský priemyselSSE Stredoslovenská energetikaÚrad pre reguláciu sieťových odvetvíVSE Východoslovenská energetikaZSE Energia
Okruhy tém: Predseda ÚRSO Zmena dodávateľa

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk