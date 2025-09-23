Z Maďarska dovezieme viac plynu, musíme si však ešte počkať

Slovensko pokračuje v diverzifikácii dodávok zemného plynu. Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, urobil ďalší krok pre zvýšenie kapacity slovensko-maďarského plynovodu.
Firma Eustream a maďarský prevádzkovateľ prepravnej siete FGSZ Ltd. podpísali zmenu prepojovacej dohody (IA), ktorá sa týka slovensko-maďarského prepojovacieho bodu Veľké Zlievce/Balassagyarmat.
Úspešné ukončenie rokovaní
Ako už obe spoločnosti informovali, úspešne ukončili rokovania o zmene prepojovacej dohody pre prepojovací bod Veľké Zlievce/Balassagyarmat.
Podľa dohody, sa pevná kapacita v prepojovacom bode Veľké Zlievce/Balassagyarmat zvýši na 500-tisíc metrov kubických za hodinu, pričom kapacita vzrastie z 3,5 miliardy metrov kubických ročne na 4,38 miliardy metrov kubických ročne v smere z Maďarska na Slovensko.
„Ponuka zvýšenej kapacity sa môže uskutočniť po schválení príslušnými národnými regulátormi, o čom budú účastníci trhu informovaní po ukončení oficiálnych postupov,“ uviedol Eustream.
Dôležitý krok pri budovaní Vertikálneho koridoru
Dodatočné zvýšenie pevnej kapacity na slovensko-maďarskom prepojovacom bode, realizované vďaka optimalizačným opatreniam v systéme FGSZ, predstavuje podľa slovenského prepravcu plynu dôležitý krok pri budovaní Vertikálneho koridoru, ktorý po uskutočnení potrebných systémových rozvojov zlepší obojsmerné toky plynu medzi severom a juhom regiónu.
„Pričom sa využije zvýšené možnosti nových a pripravovaných LNG kapacít v oblasti a potenciálne zdroje zemného plynu, najmä z juhu,“ konštatoval Eustream.