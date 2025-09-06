Rozdielne názory medzi Slovenskom a Ukrajinou na prepravu ruského plynu a ropy pretrvávajú

Rozdielne názory medzi Slovenskom a Ukrajinou na prepravu ruského plynu a ropy sa nepodarilo odstrániť ani po piatkovom stretnutí slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Družba a plyn cez Ukrajinu
Ako uviedla po stretnutí ministerka hospodárstva Denisa Saková, pre Slovensko zostáva prioritou preprava plynu cez Ukrajinu a pokračovanie dodávok ropy cez ropovod Družba.
Podľa Fica sú vzťahy Slovenska s Ukrajinou odsúdené na úspech. Zelenskyj: Ruské energie nemajú budúcnosť
Ukrajina má však tiež svoj jasný postoj k tejto otázke, úplne opačný ako Slovensko. „V oboch otázkach máme odlišný názor na pokračovanie dodávok ropy a plynu z Ruska, avšak zhodli sme sa na spoločnom záujme rozvíjať diverzifikačné projekty, ktoré budú ekonomicky prínosné pre obe strany,“ podotkla Saková.
Spoločné zasadnutie vlád
Konkrétnosti o spoločných energetických projektoch však slovenská ministerka Saková nateraz neprezradila. Podrobnosti by sme sa mali dozvedieť po spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády na jeseň tohto roka. „Bližšie rozpracovanie týchto projektov bude témou na pripravovanom spoločnom zasadnutí vlád v októbri,“ dodala Saková.
Ministerka hospodárstva rokovala o energetických projektoch s novou ukrajinskou kolegyňou, Svitlanou Grynčuk, ministerkou pre energetiku.
„Tém na rozhovor bolo veľa. Ukrajinská strana ocenila pomoc Slovenska pri dodávkach elektrickej energie. Spoločne pracujeme na projekte zvyšovania kapacity cezhraničného elektrizačného prepojenia Veľké Kapušany – Mukačevo, ktorý doteraz funguje bezproblémovo,“ konštatovala Saková.