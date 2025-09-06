Rozdielne názory medzi Slovenskom a Ukrajinou na prepravu ruského plynu a ropy pretrvávajú

Ministerka hospodárstva rokovala o energetických projektoch s novou ukrajinskou kolegyňou, Svitlanou Grynčuk, ministerkou pre energetiku.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková počas rokovania so Svitlanou Grynčuk.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková počas rokovania so Svitlanou Grynčuk. Foto: www.facebook.com.
Rozdielne názory medzi Slovenskom a Ukrajinou na prepravu ruského plynu a ropy sa nepodarilo odstrániť ani po piatkovom stretnutí slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Družba a plyn cez Ukrajinu

Ako uviedla po stretnutí ministerka hospodárstva Denisa Saková, pre Slovensko zostáva prioritou preprava plynu cez Ukrajinu a pokračovanie dodávok ropy cez ropovod Družba.

Ukrajina má však tiež svoj jasný postoj k tejto otázke, úplne opačný ako Slovensko. „V oboch otázkach máme odlišný názor na pokračovanie dodávok ropy a plynu z Ruska, avšak zhodli sme sa na spoločnom záujme rozvíjať diverzifikačné projekty, ktoré budú ekonomicky prínosné pre obe strany,“ podotkla Saková.

Spoločné zasadnutie vlád

Konkrétnosti o spoločných energetických projektoch však slovenská ministerka Saková nateraz neprezradila. Podrobnosti by sme sa mali dozvedieť po spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády na jeseň tohto roka. „Bližšie rozpracovanie týchto projektov bude témou na pripravovanom spoločnom zasadnutí vlád v októbri,“ dodala Saková.

„Tém na rozhovor bolo veľa. Ukrajinská strana ocenila pomoc Slovenska pri dodávkach elektrickej energie. Spoločne pracujeme na projekte zvyšovania kapacity cezhraničného elektrizačného prepojenia Veľké Kapušany – Mukačevo, ktorý doteraz funguje bezproblémovo,“ konštatovala Saková.

Najnovšie na SITA.sk