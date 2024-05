Dostavba štvrtého mochovského bloku ide podľa plánov, v budúcom roku plánujú zavážať jadrové palivo

Slovensko by už čoskoro malo mať ďalší jadrový blok. Dostavba štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce pokračuje podľa plánov. Slovenské elektrárne plánujú zavážať jadrové palivo do štvrtého mochovského bloku už v budúcom roku.

Ako uviedol na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček, štvrtý jadrový blok sa už nachádza v procese spúšťania.

Rok zavážania jadrového paliva

„Rok 2025 by mal byť rokom, kedy budeme zavážať jadrové palivo. Dnes štvrtý blok už nie je predmetom nejakých technologických celkov, ktoré by mali byť dodané, ale je to hlavne o ľuďoch, ktorí sú súčasťou toho spúšťania. V súčasnosti prebiehajú rôzne testy, ktoré sa vyhodnocujú. Sme v procese spúšťania,“ povedal Strýček, ktorý je absolútne presvedčený, že rok 2025 bude o zavážaní jadrového paliva.

„Samozrejme s predpokladom, že „zelení“ nebudú nejakým spôsobom vytvárať nejaké nové tlaky, ktoré sme na treťom bloku nezažili. My už odvolacie konania na štvrtom bloku neočakávame, vzhľadom na to, že na treťom bloku neboli vôbec úspešní,“ dodal Strýček.

Rozpočet by sa už nemal navyšovať

Ako dodal šéf elektrární, rozpočet na dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by sa už nemal výrazne navyšovať. Na jej začiatku plánovali elektrárne minúť necelé tri miliardy eur, podľa ostatných informácií by to malo byť až 6,2 miliardy eur.

„Prebieha nejaká revízia rozpočtu a vzhľadom na posun dostavby sa rozpočet o pár miliónov predraží, ale to sa bavíme hlavne o mzdách ľudí. My každé leto pripravíme rozpočet a v jeseni sa schvaľuje. Predpokladám, že nejaký malý nárast rozpočtu bude, ale z pohľadu Mochoviec nebude problematický, bude to kozmetické,“ konštatoval Strýček.