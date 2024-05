SPP otvoril v Košiciach dve nové nabíjacie stanice pre elektromobily, získal ich darom od spoločnosti Siemens (video+foto)

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) otvoril v Košiciach dve nové nabíjacie stanice pre elektromobily. Stanice možno nájsť v areáli SPP na Moldavskej ceste, majú tri nabíjacie body.

Ich výkon je 30 a 60 kW a vďaka ich polohe ich môžu využiť nielen zákazníci SPP, ale aj verejnosť. Platiť bude možné kartou SPP, alebo bežnou platobnou kartou.

Spolupráca so spoločnosťou Siemens

Spoločnosť dostala nabíjacie stanice darom od spoločnosti Siemens, a to v rámci spolupráce. SPP tiež avizoval, že pokračuje v ďalšej fáze výstavby 33 nabíjacích staníc, a to vo svojich areáloch po celom Slovensku. Každý by mal mať prinajmenšom dva nabíjacie body, vďaka čomu by na Slovensku do roku 2025 mohlo pribudnúť minimálne 66 nabíjacích miest pre elektrovozidlá.

SPP uviedol, že rozširovanie možností využitia elektrickej energie ako alternatívy v doprave, ktorá má v porovnaní s konvenčnými palivami nižšie emisie i hlučnosť, patrí medzi jeho nové priority.

„Spustenie nových nabíjacích staníc do prevádzky považujeme za ďalšie zintenzívnenie vnímania značky SPP, ako nového hráča v oblasti verejného nabíjania elektromobilov. V súčasnosti sa sústreďujeme najmä na rozvoj internej infraštruktúry nabíjania pre náš vozový park, ktorá zároveň bude slúžiť nielen pre našich zákazníkov, ale aj širokú verejnosť. Okrem toho tiež pracujeme na ambicióznom pláne rozvoja rýchlonabíjacích staníc, ktoré budú rozmiestnené na hlavných koridoroch cestnej siete na Slovensku. Ďakujem partnerom zo spoločnosti Siemens, že našu snahu podporili tu v Košiciach,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz. Zároveň sa za podporu poďakoval partnerom zo spoločnosti Siemens.

Možnosť nabíjania dvoch vozidiel

Odborník zo spoločnosti Siemens, Matúš Jenčík priblížil, že menšia nabíjacia stanica má maximálny výkon 30 kW za hodinu a väčšia 60 kW za hodinu, pričom väčšia z nich umožňuje nabíjať zároveň dve vozidlá.

„Ak nabíjame jedno, nabíjame 60 kW, ak začneme nabíjať dve vozidlá, nabíja každé po 30 kW,“ vysvetlil.

Dodal, že i s ohľadom na rozvoj elektromobility je vonkajšia stanica modulárna, a je možné ju v budúcnosti rozšíriť až na výkon 120kW. To by majiteľom elektrovozidiel malo umožniť nabiť ich autá rádovo v minútach či desiatkach minút.