Budúcnosť ukladania a využívania energie pre domácnosti: Inovatívne batériové úložisko LUNA S1

V dobe, kedy je zelená energia čoraz zásadnejšou témou, predstavujú domáce fotovoltické riešenia krok k udržateľnejšej a zodpovednejšej budúcnosti. Množstvo domácností hľadá alternatívne spôsoby, ako znížiť závislosť na štandardných zdrojoch a vyrábať si svoju vlastnú energiu. Keďže výroba a spotreba energie z fotovoltiky nie je konzistentná, nastáva otázka, kam uložiť prebytočnú energiu? Odpoveďou sú batériové systémy, ktoré ju uskladnia a umožnia jej využitie vtedy, keď je v domácnosti potrebná. Investícia do batériového systému tak umožňuje z alternatívnej výroby energie vyťažiť oveľa viac.

Spoločnosť Huawei, popredný svetový hráč v oblasti energetických riešení pre domácnosti, nedávno uviedla aj na slovenský trh nový inteligentný systém uchovávania energie LUNA S1. Ten prináša hneď niekoľko inovatívnych technológií a mechanizmov, ktoré posúvajú energetickú správu domácnosti nie o jeden, ale hneď o niekoľko levelov vyššie.

Záruka 15 rokov a o 40 % vyššia výkonnosť počas celého životného cyklu

HUAWEI LUNA S1 nie je len obyčajným batériovým úložiskom, je to inteligentné energetické centrum celej domácnosti. Ponúka 15-ročnú záruku, čo je dôkazom nadštandardnej kvality a predpokladom dlhej životnosti. Vďaka jedinečnej optimalizácii systém poskytuje o 40% vyšší výkon počas celého životného cyklu v porovnaní s konkurenčnými riešeniami. To v praxi znamená predovšetkým rýchlejšiu návratnosť investície. Nešetríte však len peniaze, ale aj planétu.

Foto: Huawei

Bezpečnosť na prvom mieste

HUAWEI LUNA S1 v sebe integruje päťvrstvový ochranný mechanizmus, ktorý chráni vašu domácnosť proti väčšine rizík. Od elektrickej ochrany až po konštrukčnú robustnosť – systém je pripravený odolávať aj tým najextrémnejším podmienkam. Bezpečnostné certifikáty ako sú VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 či UN 38.3 zase potvrdzujú, že bezpečnosť bola pri jej navrhovaní absolútnou prioritou. Navyše má rozšírený rozsah prevádzkovej teploty od -20 °C do +55 °C, postará sa teda o udržateľné napájanie prakticky v akýchkoľvek klimatických podmienkach.

Systém tiež podporuje úroveň ochrany IP66 a prešiel 72-hodinovým testom bezpečnosti pri ponorení do hĺbky 40 cm, čo zaisťuje bezpečnú prevádzku počas záplav, dažďa alebo topenia snehu. Výrobca myslel aj na situácie, v ktorých je jednotka inštalovaná napríklad v garážach, kde hrozia náhodné kolízie napríklad pri náraze vozidla. Batéria je navrhnutá tak, aby bola pevná a schopná odolať tlaku až 5 ton.

Foto: Huawei

Inštalácia bez starostí

S Huawei LUNA S1 sa nemusíte báť zložitých inštalácií. Systém je navrhnutý tak, aby bol jeho montážny proces čo najjednoduchší, a tým sa znížil čas potrebný na inštaláciu na polovicu v porovnaní s tradičnými systémami. Vďačí za to inovatívnej vnútornej konštrukcii bez káblov a zjednodušenému procesu montáže. Keďže má veľmi tichý chod (29 dB), nebude vás rušiť pri každodenných činnostiach. Navyše, ide o flexibilné modulárne konštrukčné riešenie, čo uľahčuje prípadné budúce rozšírenie kapacity systému podľa potreby.

Foto: Huawei

Pokročilé riadenie energie a prehľad cez aplikáciu

HUAWEI LUNA S1 posunie domácnosť do nového veku energetického manažmentu. Fotovoltické panely, regulátor a batéria tvoria ucelený systém, ktorý mení domácnosť na samostatného producenta energie bez obmedzení. Tento prelom vo využívaní solárnej energie maximalizuje úspory a zvyšuje celkový energetický výkon vášho domova, čo v konečnom dôsledku šetrí vaše peniaze.

Čo sa týka smart funkcií a prepojenia s domácnosťou, správa celej domácnosti je k dispozícii prostredníctvom aplikácie Huawei FusionSolar. Táto aplikácia poskytuje kompletný prehľad o využívanej zelenej elektrine v dome, umožňuje v reálnom čase riadiť výrobu, skladovanie a spotrebu elektrickej energie.

Foto: Huawei

Krok smerom k zelenšej budúcnosti

HUAWEI LUNA S1 nie je len investíciou do vašej domácnosti, ale aj do zdravšej planéty. Zapojením tohto systému do vašej domácej siete nielen šetríte domáci rozpočet, ale robíte aj krok smerom k bezemisnej budúcnosti.

Informačný servis