Ruské príjmy z ropy a plynu klesli o 50 percent, dosiahli najnižšiu úroveň počas Putinovej éry

V januári tohto roka Rusko vybralo na daniach z ropy a plynu iba 5,1 miliardy dolárov, čo predstavuje 50 % pokles v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka.
Oil Field.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ruské príjmy z ropy a plynu do federálneho rozpočtu klesli o polovicu, čo predstavuje najväčší pokles v Putinovej ére. Referuje o tom web united24media.com s odvolaním sa na web a najnovšiu správu ruského ministerstva financií zo 4. februára.

V januári tohto roka Rusko vybralo na daniach z ropy a plynu iba 5,1 miliardy dolárov, čo predstavuje 50 % pokles v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka.

Rekordne nízka hodnota

To predstavuje najnižšie príjmy od júla 2020 a predstavuje iba 2 % ruského HDP, čo je rekordne nízka hodnota počas Putinovej prezidentskej éry, poznamenal denník The Moscow Times.

Kľúčová daň z ťažby nerastných surovín klesla v porovnaní s januárom 2025 takmer o 60 %, zatiaľ čo vývozné clá sa znížili o 44 %. Cena ruskej ropy Urals klesla v decembri na 39 dolárov za barel a v januári na 40 dolárov, čo je výrazne menej ako 59 dolárov predpokladaných v rozpočtovom pláne.

Rozpočet krajiny čelí vážnemu deficitu

Keďže zľavy na ruskú ropu v dôsledku sankcií dosahujú 27 dolárov za barel, rozpočet krajiny čelí vážnemu deficitu. Ruská vláda sa chystá znížiť dodávky ropy do Indie o 30 % a podľa denníka The Moscow Times predpovedá potenciálny nárast deficitu v roku 2026 o 131 miliárd dolárov.

Najväčší ruský súkromný producent ropy Lukoil už skôr požiadal ruskú vládu o rozpočtovú podporu po prudkom poklese cien ruskej ropy, ktorá sa teraz predáva so zľavou takmer 50 % v porovnaní s globálnymi benchmarkmi.

Firmy a inštitúcie: Lukoil
Okruhy tém: Ruská ekonomika ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt Ruský plyn sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine
