Vývoz ruského skvapalneného plynu do Európy cez LNG terminál Jamal v januári medziročne vzrástol o osem percent

Rusko v januári cez LNG terminál Jamal, ktorý leží na severovýchodnom cípe polostrova Jamal pri pobreží Barentsovho mora, vyviezlo do Európy viac ako 1,6 milióna metrických ton skvapalneného plynu (LNG). V porovnaní s januárom minulého roka ide o osemprecentný nárast. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovala o tom nemecká environmentálna mimovládna organizácia Urgewald.
Európska únia prijala nový právny predpis, ktorý od začiatku roka 2026 zakáže dovoz ruského LNG nakúpeného na spotových trhoch a postupne ukončí dovoz potrubného plynu do 30. septembra 2027. Napriek plánovanému zákazu zostáva Európska únia najväčším dovozcom ruského skvapalneného zemného plynu. Moskva minulý rok vyviezla do EÚ LNG za 7,2 miliardy eur.
Najväčším prepravcom skvapalneného plynu z ruského LNG terminálu Jamal bola vlani škótska firma
Organizácia Urgewald uviedla, že z 25 nákladov LNG doručených v januári z terminálu Jamal smerovalo 23 do európskych prístavov. Zvyšné dodávky smerovali do Číny. Odvoláva sa na údaje spoločnosti Kpler, ktorá v reálnom čase sleduje svetový obchod a prepravu komodít. Vývoz plynu a ropy zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní ruskej vojny proti Ukrajine. Aj keď terminál Jamal LNG nepokrýva celý ruský vývoz LNG do Európy, zostáva kľúčovým exportným uzlom Ruska pre európsky trh.
Z 19,7 milióna ton LNG, ktoré sa vyviezli z Jamalu, smerovalo do európskych prístavov viac ako 15 miliónov ton, čiže 76,1 percenta. Podľa Urgewaldu najväčším odberateľom ruského skvapalneného plynu z LNG terminálu Jamal bolo minulý rok Francúzsko. Ide o 6,3 milióna ton. Ďalších 4,2 milióna ton LNG dorazilo do belgického terminálu Zeebrugge.