Vláda počíta s energopomocou aj v budúcom roku, minister Kamenický má pripravených 400 miliónov eur

Súčasná vláda stále počíta s energopomocou pre domácnosti aj v budúcom roku. Minister financií Ladislav Kamenický má na budúcoročné dotácie, ktoré vytvorila ešte predchádzajúca vláda počas energetickej krízy, pripravených zhruba 400 miliónov eur.

Počíta však s adresnou energopomocou, ktorú pripravuje ministerka hospodárstva Denisa Saková. Celkovo už išlo počas štyroch rokov na energopomoc 4,8 miliardy eur, všetko to boli takzvané helikoptérové peniaze. „Adresný kľúč je záležitosťou pani ministerky, ale samozrejme budeme o tom ešte debatovať,“ povedal v diskusnej relácii Na telo TV Markíza minister financií Kamenický.

Adresná energopomoc

Vláda si podľa neho stojí za energopomocou, ktorú poskytujú domácnostiam každý rok. A to aj napriek tomu, že ceny energií na trhoch sa už viac-menej stabilizovali a nedosahujú rekordné hodnoty z roku 2022, kedy trhová ceny elektriny sa vyšplhala na 1 000 eur za megawatthodinu a trhová ceny plynu na vyše 300 eur za megawatthodinu.

„Zatiaľ pracujeme so sumou asi 400 miliónov eur. Ak by však energopomoc nebola adresná, tak sa bavíme niekde o sume až 800 miliónov. Ja si osobne myslím, že na to momentálne priestor nie je,“ dodal Kamenický s tým, že o adresnej energopomoci sa ešte budú rozprávať na koaličnej rade a na vláde.

„Ešte budú rokovania, ale všetci sa zhodujeme na tom, že adresnosť by mala byť, lebo to je dôležité pre štátny rozpočet,“ zdôraznil Kamenický.

Šetrenie na najbohatších domácnostiach

Minister financií pripomenul poslancovi za SaS Mariánovi Viskupičovi, že aj počas predchádzajúcej vlády, v ktorej boli aj liberáli, sa domácnostiam rozdávali helikoptérové peniaze.

Poslanec Viskupič však zdôraznil, že jeho strana mala pripravenú adresnejšiu energopomoc, s ktorou sa však vtedajšia vláda nestotožnila. „My sme riešenie adresnej energopomoci mali pripravené už vtedy. My sme už vtedy hovorili, že treba v prvom rade zaviesť aspoň časť ceny na trhovom princípe. My sme vtedy hovorili, že nech je 80 percent spotreby každého spotrebiteľa dotovaných a 20 percent z ceny nech je trhová, aby ten spotrebiteľ cítil, že teda treba šetriť,“ konštatoval Viskupič, podľa ktorého zhruba tretina domácností je bohatých, a teda energopomoc od štátu nepotrebuje.

„Riešenie jednoducho je to, že v aktuálnom stave verejných financií ta tretina najbohatších domácností jednoducho nemôže mať tú podporu. Tam ju treba škrtnúť bez ohľadu na to, ako sa to ťažko vysvetľuje. Proste jednoducho tam treba šetriť, proste tí ľudia jednoducho to nepotrebujú,“ uzavrel Viskupič.