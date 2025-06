Parlamentná opozícia spustila na premiéra Fica oheň a síru, pre jeho postoje v energetike

Parlamentná opozícia nenechala na premiérovi Robertovi Ficovi pre jeho postoje v energetike nitku suchú. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa slovenský predseda vlády správa ako gubernátor ruského prezidenta Putina a nie ako líder krajiny Európskej únie. Progresívne Slovensko vyčíta predsedovi vlády, že na miesto podpory obnoviteľných zdrojov energií chystá výstavbu nového jadrového zdroja bez medzinárodného tendra. Vystríha ho tiež pred návratom k dotovaniu vykurovaných bazénov u oligarchov.

Hoax o výhodnosti ruského plynu

Podľa bývalého štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva a súčasného poslanca za SaS Karola Galeka, premiér Fico žije vo vlastnej realite, ktorá nemá nič spoločné so záujmami Slovenska ani so skutočným stavom energetiky.

„Robert Fico bol na kontrolnom dni, ako keby navštívil úplne inú krajinu – určite nie Slovensko. A čo je ešte šokujúcejšie, na tlačovej konferencii začal hovoriť o neutralite. Som z toho úprimne zhrozený. Fico sa správa, akoby bol premiérom nie členského štátu EÚ a NATO, ale gubernátorom Putina,“ vyhlásil Galek.

Expert liberálov na energetiku pripomenul, že hoci sa Fico pokúšal situáciu na ministerstve hospodárstva vykresliť ako stabilnú, realita je úplne opačná. „Investori utekajú, noví neprichádzajú. Namiesto toho vláda naháňa pochybné firmy z Číny a Vietnamu, o ktoré už ostatné krajiny stratili záujem,“ upozornil Galek.

Podľa neho je najväčším paradoxom to, že premiér stále šíri hoax o výhodnosti ruského plynu, zatiaľ čo Slovensko má druhé najvyššie ceny plynu pre veľkoodberateľov v celej EÚ. „Pritom zásobníky máme naplnené len na 42 %, minulý rok to bolo na 76 %. A pomoc pre domácnosti? Žiadna. Plyn, ktorý ľudia platia dvakrát – raz vo faktúre, druhýkrát cez dane – Ficova vláda ďalej zdražuje,“ dodal poslanec.

Nový jadrový zdroj

Galek kritizuje aj plánované investície do nového jadrového zdroja, ktorý podľa neho Fico zneužíva na netransparentné dohody.

„Z projektu, ktorý sme počas nášho pôsobenia na ministerstve hospodárstva po rokoch nečinnosti vlád Smeru oživili, sa dnes má stať ďalší priestor pre zákulisné dohody. Investor sa má vyberať za zatvorenými dverami, bez verejnej kontroly, bez výberového konania. Presne tak, ako to Fico vie – ticho, potichu, potme,“ zdôraznil Galek.

Kritike neunikla ani ministerka hospodárstva Denisa Saková. „Konečne sme ju aspoň raz videli, a sama priznala, že dodávky aj preprava plynu sú diverzifikované. Presne to, čo Fico popieral celé mesiace. Lenže to už premiér na mieste nebol, zrejme nepočul vlastnú ministerku,“ dodal poslanec.

Fico podľa SaS ťahá našu krajinu na východ, ku krajinám ako je Rusko, Čína či Vietnam, ktoré nezdieľajú naše hodnoty a ohrozujú bezpečnosť. „Ak tu bude vojna, kto bude stáť pri Slovensku? Rusko určite nie. Náš domov je Európska únia. A našou jedinou šancou na bezpečnosť a prosperitu je spolupráca so západnými partnermi. Nie lozenie po kolenách do Moskvy,“ konštatoval Galek.

Môže za vysoké ceny energií Ukrajina?

Progresívne Slovensko (PS) nevie, v akom svete žije premiér Fico. „Ale so skutočnosťou to má čoraz menej spoločné. Kým zo všetkých strán počúvame, ako sa investori čoraz častejšie vyhýbajú Slovensku, Fico sa prezentuje ako ich spojenec. Transakčná daň, vyššie dane z príjmu, prebujnelá byrokracia. Týmto azda nikoho nepritiahne,“ vyhlásil podpredseda strany Ivan Štefunko. Zdôraznil, že aj hlavný ekonóm NBS potvrdil odliv investícií do susedných krajín. „V regiónoch nám podnikatelia hovoria, že dnes by už na Slovensko neprišli,“ doplnil.

V oblasti energetiky vláda podľa Štefunka trestuhodne zanedbáva obnoviteľné zdroje energií (OZE). „Premiér sa chváli novým jadrovým reaktorom, ktorý má bez súťaže postaviť Westinghouse, a na zelenú energiu zabúda. To je pritom cesta, ako sa môžeme zbaviť závislosti od pochybných dodávateľov na čele s Ruskom, ale Ficova vláda ju ignoruje,“ upozornil.

Najnebezpečnejšou lžou predsedu vlády podľa Štefunka je tvrdenie, že vysoké ceny energií sú spôsobené pomocou Ukrajine. „Skutočným dôvodom je ruská agresia. Ukrajina bojuje aj za našu slobodu. Cynické reči, že s ňou nič nemáme, sú hanbou. Možno to platí pre Fica, on si vzor hľadá v diktatúrach, ale nás spájajú s Ukrajinou spoločné hodnoty,“ povedal Štefunko.

„Dostali sme sa medzi krajiny, ktoré si svoje záujmy nevedia presadiť za rokovacím stolom. Európska komisia už hľadá spôsoby, ako obísť veto Fica a Orbána. Takto dopadla jeho suverénna politika,“ dodal Štefunko.

Podpredseda PS Michal Truban poukázal na to, že ministerstvo hospodárstva absolútne ignoruje potreby malých a stredných firiem. „V tejto vláde nemajú slovenskí podnikatelia nikoho, kto by za nich bojoval. Transakčná daň ničí slovenských podnikateľov a vyháňa investorov. Máme najnižší ekonomický rast a najvyššiu infláciu v regióne,“ konštatoval. Upozornil tiež na nečinnosť pri čerpaní eurofondov, ktoré by mohli pomôcť podnikaniu.

Zároveň varoval pred návratom plošnej energopomoci. „Adresná pomoc, ktorú sme navrhli a predložili do parlamentu, bola ignorovaná. Namiesto toho sa vyhodilo 1,5 miliardy eur na vykurovanie bazénov, ktorými Hlas nepriamo podporil Pellegriniho prezidentskú kampaň. Ak by konali zodpovedne, nemuseli by sme zavádzať hlúpu transakčnú daň. Toto je ich výsledok a treba im to pripomínať,“ uzavrel Truban.