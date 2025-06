Slovenských motoristov čaká zrejme priaznivé leto, na ceste do Chorvátska sa im stále oplatí benzín tankovať u susedov

Slovenských motoristov čaká priaznivé leto. Stále tankujú lacnejšie ako vlani. Analytici neočakávajú zdražovanie na slovenských pumpách. V najbližších dňoch by sa dokonca mohli ceny pohonných látok vrátiť k zlacňovaniu.

Ceny palív by mohli opäť klesnúť

„Skokový rast cien palív u nás s najväčšou pravdepodobnosťou dlho nevydrží a očakávame, že ceny začnú postupne klesať,“ uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček. Na tankovaní benzínu by sme tak v horizonte dvoch týždňov podľa neho mohli ušetriť voči terajším cenám okolo 3 centov a pri nafte približne 1,5 centu na liter.

„Na začiatku leta ide o pozitívny výhľad, ktorý umocňuje aj skutočnosť, že motoristi aj napriek poslednému zdraženiu tankujú o 3 % lacnejšie ako pred rokom,“ doplnil Boháček.

Prepad cien ropy naznačuje ďalšie zlacňovanie

Aktuálny vývoj na ropnom trhu s pomerne prekvapujúcim rapídnym pádom komodity podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa znamená, že obavy z toho, že cena nafty by mohla atakovať 1 euro a 50 centov a cena benzínu prekročiť 1 euro a 60 centov sa nenaplnia.

Naopak možno predpokladať v najbližšom čas mierne zlacnenie palív u nás. „Ceny nafty by mali konvergovať bližšie k 1 euru a 40 centom a ceny benzínu k 1 euro a 50 centom, k čomu by malo pomáhať aj oslabenie sa dolára voči euru na tri a pol ročné minimá,“ uviedol pre agentúru SITA Pánis.

Zlacňovanie by sa mohlo dotknúť aj okolitých krajín

Určitý priestor pre zlacnenie palív by mal podľa neho existovať aj v okolitých krajinách. Analytik Pánis očakáva, že ceny benzínu v Českej republike sa vrátia po kurzovom prepočte značne pod 1 euro a 40 centov a pod touto hladinou ostanú s rezervou aj v Poľsku. Okolo 1 eura a 45 centov by sa mohli pohybovať ceny paliva do zážihových motorov v Maďarsku a Slovinsku, pričom priemerné rakúske ceny by mali klesať pod 1 euro a 55 centov.

Česká republika by mala ostať najlacnejšia z regiónu čo sa týka nafty, ktorej ceny by mali po prepočte na euro klesnúť hlbšie pod 1 euro a 35 centov pričom jej poľské ceny by sa mohli vrátiť k okoliu 1 eura a 35 centov. „V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Chorvátsku by mohla klesnúť viac pod 1 euro a 45 centov, pričom okolo tejto méty by sa mohli pohybovať aj v Maďarsku a Slovinsku. Ceny nafty v Rakúsku by v najbližšom čase mali spadnúť pod 1 euro a 55 centov,“ podotkol Pánis.

Kde sa oplatí tankovať pred dovolenkou?

Ak plánujeme cestu do Chorvátska, benzín sa podľa Boháčka oplatí natankovať ešte v Maďarsku za 1,48 €/l, kde je o 5 centov lacnejší než u nás, a prípadne doplniť v Chorvátsku, kde je cena rovnaká (1,48 €/l). Pri nafte je najvýhodnejšie natankovať doma, v Chorvátsku zaplatíme o cent viac (1,44 €/l).

Pri vzdialenejších destináciách sa výhodnosť mení. V Bulharsku ušetríme najviac, až 32 centov na litri benzínu (1,21 €/l) a 23 centov na nafte (1,20 €/l), preto sa tankovanie oplatí odložiť až na cieľ. Naopak, ak smerujeme do Talianska, rozhodne sa oplatí natankovať ešte na Slovensku. Ceny sú tam výrazne vyššie, benzín o 20 centov (1,73 €/l) a nafta až o 31 centov (1,74 €/l).

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 25. týždni tohto roka, sa podľa údajov Štatistického úradu SR zvýšili. Cena štandardného natural 95 oktánového benzínu sa v priemere predávala za 1,532 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za rovnakú cenu 1,428 €/l. „Ceny palív sú u nás aktuálne najvyššie od apríla tohto roka,“ konštatoval Boháček.