Venezuela otvorila svoj ropný sektor americkým súkromníkom, presne ako chcel Trump

Reforma pripravuje pôdu pre návrat amerických ropných gigantov do krajiny necelý mesiac po zosadení prezidenta Madura. Trump pohrozil rovnakým osudom aj jeho nástupkyni Delcy Rodríguezovej, ak Washington nezíska prístup k venezuelskej rope.
Venezuelský parlament vo štvrtok schválil zákon, ktorý otvára ropný sektor súkromným investorom v súlade s požiadavkami USA po zvrhnutí prezidentaNicolása Madura.

Poslanci prijali reformu zákona o uhľovodíkoch, ktorá ruší desaťročia prísnej štátnej kontroly nad zahraničnými investíciami. S cieľom prilákať kapitál do odvetvia oslabeného rokmi amerických sankcií sa zároveň upravuje režim licenčných poplatkov.

Už len samé pozitíva

„Po utrpení prídu len dobré veci,“ vyhlásil predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez, brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej.

Nová legislatíva umožňuje súkromným firmám samostatne skúmať, ťažiť a predávať ropu bez povinnosti vstupovať do spoločných podnikov so štátnou ropnou spoločnosťou PDVSA, ktorá musela mať doteraz väčšinový podiel.

Návrat ropných gigantov

Reforma pripravuje pôdu pre návrat amerických ropných gigantov do krajiny necelý mesiac po tom, ako USA zvrhli Madura. PrezidentDonald Trump skôr pohrozil rovnakým osudom aj jeho nástupkyni Delcy Rodríguezovej, ak Washington nezíska prístup k venezuelskej rope.

Venezuela má najväčšie potvrdené zásoby ropy na svete, no produkcia klesla z viac než troch miliónov barelov denne na približne 1,2 milióna.

