Trump hrozí clami krajinám, ktoré dodávajú ropu na Kubu. Rodríguez hovorí o „brutálnom akte agresie“

Americký prezidentDonald Trump vo štvrtok podpísal exekutívne nariadenie, ktorým pohrozil dodatočnými clami voči krajinám, ktoré dodávajú ropu Kube. V nariadení nie je určená výška ciel ani konkrétne štáty; o tých má rozhodnúť minister obchodu.
„Brutálny akt agresie proti Kube“
Kubánsky komunistický režim, ktorý čelí americkému ekonomickému embargu od roku 1962, získaval donedávna väčšinu ropy z Venezuely. Po zosadení venezuelského lídra začiatkom roka Trump prisľúbil, že úplne zastaví tok ropy a peňazí smerujúcich na Kubu.
Po venezuelských problémoch sa Mexiko stalo kľúčovým dodávateľom ropy na Kubu
Nariadenie hrozí clami voči akejkoľvek „krajine, ktorá priamo či nepriamo predáva alebo inak poskytuje ropu Kube“. Kubánsky minister zahraničia Bruno Rodríguez označil tento krok na sociálnej sieti X za „brutálny akt agresie proti Kube a jej ľudu, ktorý je už viac než 65 rokov vystavený najdlhšej a najkrutejšej ekonomickej blokáde“.
Najhoršia ekonomická kríza za desaťročia
Americký tlak prichádza v čase, keď ostrov prežíva najhoršiu ekonomickú krízu za desaťročia – s výpadkami elektriny trvajúcimi až 20 hodín denne a nedostatkom potravín a liekov.
V Karibiku prituhuje. Čína je pripravená brániť Kubu pred americkým hrozbami
Po odstrihnutí venezuelských zdrojov sa najväčším dodávateľom ropy na Kubu stalo Mexiko. Médiá však upozorňujú , že pod tlakom Washingtonu môže svoje dodávky znížiť. Mexická prezidentkaClaudia Sheinbaumová tento týždeň nechcela správy potvrdiť ani vyvrátiť, zdôraznila však, že Mexiko bude „pokračovať v prejavovaní solidarity“ s Kubou.