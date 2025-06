Únia sa ide úplne odstrihnúť od ruského plynu, Ficovi zobrala právo veta. Premiér varuje pred zdražovaním – VIDEO

Európska únia sa ide definitívne odstrihnúť od dodávok ruského zemného plynu. O úplnom zastavení dodávok plynu z Ruska od začiatku roka 2028 má pritom rozhodnúť kvalifikovaná väčšina, nebude sa tak v tejto veci vyžadovať jednomyseľnosť predstaviteľov krajín Európskej únie.

Fico nebude môcť použiť právo veta

Slovenský premiér Robert Fico tak nebude môcť pri hlasovaní o úplnom zastavení dodávok ruského plynu použiť právo veta. S návrhom Európskej komisie však Slovensko podľa Fica nebude určite súhlasiť.

„Mrzí ma, že Európska komisia sa vydala ľahšou cestou. Európska komisia vediac, že v prípade plynu nie je možné dosiahnuť jednomyseľnosť, tak ide s legislatívnym návrhom, na ktorý má postačovať kvalifikovaná väčšina. 1. januára 2028 musia podľa navrhovanej legislatívy skončiť akékoľvek dodávky plynu vrátane LNG z Ruskej federácie,“ uviedol na tlačovej besede premiér Fico.

Slovensko má podľa neho k úplnému zastaveniu ruského plynu do Európy viacero otázok. „Bude dostatok plynu pre Slovensko? Aké máme garancie, že ak bude málo plynu v Českej republike, v Nemecku, že príde plyn k nám? Kto nám bude kompenzovať vyššie ceny plynu? pretože toto rozhodnutie bude automaticky viesť k zvýšenie cien plynu pre domácnosti a rovnako prepravných taríf. Odhady sú o 40 až 50 % pre domácnosti. Kto nám to zaplatí? Kvôli takémuto nezmyselnému ideologickému rozhodnutiu. To len preto, že lebo Ukrajina, majú trpieť naše domácnosti?,“ pýta sa Fico.

Slovensko má viacero otázok a obavy z cien

Slovenský predseda vlády upozornil aj na možné arbitráže zo strany Ruska, keďže napríklad Slovensko má podpísanú zmluvu o dodávke plynu s ruským Gazpromom do roku 2035. „Ak 1. januára 2028 skončí možnosť odoberať ruský plyn tak platí, že Rusko nás môže zažalovať o 20 miliárd eur. Kto nám to zaplatí?,“ zdôraznil Fico, ktorý požiadal ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby sa v stredu nerokovalo o sankčnom balíku voči Rusku až do vyriešenia problému zastavenia plynu z Ruska do Európy.

Ropa a jadrové palivo majú iný režim

Pri dodávkach ruskej ropy sa Európska komisia plánuje podľa Fica zachovať inak. Nepôjde cestou kvalifikovanej väčšiny, ale pôjde cez sankcie, kde je potrebná jednomyseľnosť. „Zdá sa, že pri dodávkach ropy by Slovensko nemalo byť obmedzené, pretože ten tlak je veľký,“ dodal Fico. Aktuálne podľa neho nie je na stole žiadny návrh o zastavení dodávok jadrového paliva z Ruska.

Európska únia je podľa Fica úplne bezradná. „Vôbec netuší, čo má robiť. Nabehla na vidly. Môj hlas a hlas Viktora Orbana nie je v Európe taký ojedinelý, ako si myslíte,“ uzavrel Fico.