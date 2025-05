Plynovod Bratstvo ovládli pavučiny, Ukrajinci sa vrátili k plynu zo Slovenska

Plynovod vo Veľkých Kapušanoch je už takmer päť mesiacov prázdny. Plyn v potrubiach nahradili pavučiny. Ministerstvo hospodárstva SR ako aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP) sa stále snažia oživiť tranzit plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ.

Ministerstvo tvrdí, že rokovania o obnovení tranzitu stále prebiehajú s Európskou komisiou, s Azerbajdžanom či so samotnou Ukrajinou.

No zatiaľ to vyzerá, že nateraz je obnovenie tranzitu plynu z východu skôr iba zbožným prianím Slovenska ako reálnou možnosťou. A to aj vzhľadom na plány Európskej únie, do dvoch rokoch sa úplne odstrihnúť od ruských energií.

Slovensko dostalo pozitívny signál

Ministerka Denisa Saková o energiách ostatne rokovala v Bruseli koncom minulého týždňa. Absolvovala sériu rokovaní o pláne Európskej komisie.

„Dopady návrhu Komisie na Slovensko som prerokovala s riaditeľom kabinetu predsedníčky Európskej komisie Bjoernom Seibertom. Konkrétne pripravované právne návrhy sme rozoberali s eurokomisárom pre energetiku Danom Jørgensenom, ako aj s tímom generálnej riaditeľky direktoriátu pre energetiku v Bruseli, Ditte Juul Jørgensen. Európska komisia prisľúbila, že spolu s legislatívnymi návrhmi zverejní aj štúdiu dopadov. A to na celoeurópskej aj regionálnej úrovni,“ uviedla ministerka Saková, podľa ktorej Slovensko dostalo pozitívny signál, že jadrové palivo a dovozy ropy by nemali podliehať prísnemu zákazu, pokiaľ v najbližších rokoch nebudú k dispozícii životaschopné alternatívne zdroje.

„Rovnako očakávame podobný prístup aj pri dodávkach plynu, kde je potrebné najskôr dobudovať kapacity na alternatívnych tranzitných trasách,“ dodala Saková, pričom k obnoveniu tranzitu plynu cez Ukrajinu sa nevyjadrila.

Ukrajinci opäť berú plyn zo Slovenska

Náš vojnou zmietaný východný sused sa však po skončení vykurovacej sezóny, ale už nezadržateľne blížiacou sa ďalšou zimnou sezónou, vrátil k dodávkam plynu zo Slovenska. Po zhruba dvojmesačnej pauze znova začali Ukrajinci odoberať plyn plynovodom Vojany-Užhorod.

Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenský prepravcom plynu, spoločnosťou Eustream, aktuálne vojanským plynovodom zo Slovenska na Ukrajinu denne smeruje viac ako 5 miliónov kubíkov plynu. Už vo februári a začiatkom marca sme pomohli Ukrajincom s dodávkami plynu.

Denne vtedy prúdilo vojanským plynovodom zo Slovenska na Ukrajinu 4 až 5 miliónov kubíkov plynu. Niektoré dni pretieklo týmto plynovodom vyše 10 miliónov metrov kubických plynu, najviac to bolo 16 miliónov kubíkov plynu.

K naplneniu Ficových vyhrážok nedošlo

Istý čas sa slovenský premiér Robert Fico vyhrážal stopnutím dodávok plynu zo Slovenska na Ukrajinu. K naplneniu jeho vyhrážok však doteraz nedošlo. Nepáčilo sa mu, a zrejme stále sa mu nepáči postoj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho v otázke obnovenia tranzitu plynu cez Ukrajinu.

Slovenský premiér Robert Fico sa stále nezmieril so zastavením tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ.

„Chcem vysloviť svoje rozhorčenie na adresu Ukrajiny a spôsobu akým blokujú obnovenie tranzitu plynu cez svoje územie. Musíme si vybrať, že či bude zdroj surovín aj z východu, čo bude významne stabilizovať ceny energií v Európe, alebo sa naplní oficiálny materiál Európskej únie, ktorý hovorí že v roku 2027 finito. Nič nepôjde z Ruskej federácie smerom do Európy so všetkými dôsledkami, ktoré to bude mať. My sme obviňovaní, že ak kupujeme ruský plyn, tak podporujeme ruskú vojenskú mašinériu. A aký plyn kupuje Ukrajina? Samozrejme, že ruský plyn. Čiže Ukrajinci sami platia za ruský plyn a vlastne financujú ruskú vojenskú mašinériu na druhej strane,“ povedal koncom apríla na stretnutí so zamestnávateľskými zväzmi Fico.

Najväčší pohyb plynu

Najväčší pohyb plynu je stále medzi Slovenskom a Maďarskom. Cez Veľké Zlievce sa denne na Slovensko prepraví od 7 do 9 miliónov metrov kubických zemného plynu.

Stále však nejde o výrazne zvýšenie dodávok plynu, ako avizoval od začiatku apríla najväčší slovenský dodávateľ plynu, Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

Podobné prepravené objemy plynu sa pohybovali aj v uplynulých týždňoch tohto roka. Slovensko maďarským plynovodom sa k nám dostáva aj ruský plyn.

Plynové pripojenia opäť ožijú

Plynovodné prepojenia nielen s Maďarskom či Rakúskom, ale aj s Poľskom a Českom ožijú zrejme v nasledujúcich dňoch. Náš najväčší dodávateľ plynu, štátna firma SPP, totiž dostal od vlády nie ľahkú úlohu. Naplniť pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou plynové zásobníky na maximum.

K 1. júlu tohto roka musí mať podľa rozhodnutia vlády SPP v zásobníkoch uskladnených 5,7 terawatthodín plynu, k začiatku septembra 14,6 terawatthodín plynu a k 1. novembru 17,7 terawatthodín plynu. Tento plyn bude určený len pre dodávky pre koncových odberateľov na Slovensku.

SPP deklaroval, že je pripravený túto úlohu splniť. „Rešpektujeme prijaté uznesenie vlády, ktorým schválila všeobecný hospodársky záujem spočívajúci v zabezpečení bezpečnosti dodávok plynu prostredníctvom zaistenia zásob plynu v podzemných zásobníkoch zemného plynu v Slovenskej republike v roku 2025. Obdobné opatrenia s cieľom zabezpečiť naplnenie zásobníkov plynu pred vykurovacou sezónou boli prijaté aj v iných členských krajinách EÚ,“ reagoval pre agentúru SITA Slovenský plynárenský priemysel.