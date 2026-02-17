SPP očakáva za rok 2025 priaznivý zisk, kľúčom bola konzervatívna stratégia a diverzifikácia zdrojov

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) predpokladá, že aj za rok 2025 vykáže pozitívne hospodárske výsledky. Napriek medziročnému poklesu trhových cien energií a vysokým nákladom na zaistenie bezpečnosti dodávok, spoločnosť ťažila z efektívneho riadenia rizík a transformácie dovozných trás. Štátny plynárenský gigant tak pokračuje v trende priaznivého hospodárenia z vlastnej prevádzkovej činnosti.
Nižšie ceny na burzách a štátne kompenzácie
Hospodárenie SPP v uplynulom roku definoval predovšetkým pokles cien elektriny a zemného plynu na komoditných trhoch. Tento vývoj sa premietol do nižších nákupných cien, ale zároveň aj do nižších predajných cien pre všetky segmenty odberateľov. Významnú úlohu zohrali aj štátne zásahy, ktoré chránili domácnosti.
SPP potvrdzuje pozíciu lídra, dávno sa však neprofiluje len ako dodávateľ plynu
Ako uvádza samotná spoločnosť, „ceny za dodávku plynu a elektriny pre zraniteľných odberateľov boli upravené mimoriadnymi opatreniami vo forme zastropovania cien prostredníctvom tzv. krízovej regulácie alebo povinnosťami vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ)“. S týmito opatreniami súvisiace kompenzácie za zemný plyn taktiež ovplyvnili výšku výnosov, pričom medziročne boli tieto kompenzácie nižšie, čo súviselo najmä s poklesom trhových cien komodity.
Prioritou zostáva bezpečnosť a diverzifikácia
Aj v roku 2025 SPP kládol dôraz na energetickú nezávislosť Slovenska. To so sebou prinieslo zvýšené prevádzkové náklady, najmä v oblasti skladovania a prepravy. Rezervy plynu sa museli budovať strategicky, čo potvrdzuje aj vyjadrenie podniku: „SPP v roku 2025 znášal významné náklady v podobe dodatočných skladovacích kapacít z titulu plnenia VHZ na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu prostredníctvom zaistenia zásob plynu v podzemných zásobníkoch.“
SPP: Zásoby plynu sú na nadpriemernej úrovni, bezpečnosť dodávok pre slovenských odberateľov je plne zaručená
Transformácia štruktúry dovozu plynu do EÚ znamenala vyššie výdavky aj na prepravné kapacity. SPP popri nákupe ruského plynu zabezpečoval dodávky najmä cez diverzifikačné kontrakty. Riziká spojené s výkyvmi cien na burzách sa podniku darilo tlmiť. „Dopady vývoja cien na trhu sme riadili prostredníctvom priamych obchodov a hedgingových operácií a to pri zachovaní konzervatívnej rizikovej politiky,“ spresnila spoločnosť.
Finančná stabilita a očakávaný zisk
Hoci si verejnosť na presné auditované čísla bude musieť počkať do zverejnenia výročnej správy v druhom štvrťroku 2026, vedenie spoločnosti neskrýva optimizmus. „Očakávame však, že po úspešných predchádzajúcich rokoch bude výsledok hospodárenia SPP z vlastnej prevádzkovej činnosti, ako aj celkový čistý zisk aj za rok 2025 znovu priaznivý,“ prognózuje SPP.
Trhové anomálie a geopolitika menia plyn na nepredvídateľnú komoditu
Za dobrou kondíciou podniku stojí predovšetkým opatrný prístup k trhu. Podľa spoločnosti „je konzervatívna stratégia zameraná na minimalizáciu trhových, ale aj ďalších rizík. Zvolená stratégia riadenia rizík s dôrazom na zabezpečenie finančnej a prevádzkovej stability bola jedným z pilierov dosahovania obchodných a rozvojových cieľov spoločnosti aj v podmienkach výziev roka 2025,“ uviedla spoločnosť.