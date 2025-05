Tankujeme lacnejší benzín než eurozóna. Analytici predpovedajú, či to tak zostane

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by sa v najbližších dňoch nemali výrazne meniť. Ako však uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny palív u nás by mohli do leta ešte klesnúť.

„Práve nevyspytateľnosť dohôd americkej administratívy je dôvodom, prečo udržiavame výhľad pre cenu ropy ako neutrálny. To je zároveň pozitívne znamenie pri očakávanom vývoji cien pohonných hmôt u nás, keď ani v najbližšom období neočakávame výraznejšie zmeny a pri dlhodobejšom výhľade môžu ceny benzínov a nafty ešte do leta klesnúť,“ povedal Boháček.

Nafta a benzín možno dosiahli lokálne cenové dno

Analytik J&T Banky Stanislav Pánis predpokladá, že ceny palív na Slovensku by vzhľadom k ostatnému vývoju na ropnom trhu a skutočnosti, že čierny scenár vývoja obchodnej vojny s najväčšou pravdepodobnosťou nenastane, mohli v týchto dňoch dosiahnuť lokálne dno, z ktorého sa už odrážajú mierne nahor.

„V najbližšom čase preto predpokladáme stabilizáciu ceny nafty nad hranicou 1 eura a 40 centov a benzínu nad métou 1 eura a 50 centov,“ dodal Pánis. To však podľa neho stále znamená relatívne lacné tankovanie v kontexte ostatných rokov. V porovnaní s májom 2024 sú ceny benzínu nižšie o približne 15 centov a ceny nafty o asi 12 centov.

Pozvoľné zdražovanie by malo podľa Pánisa nastať aj v okolitých krajinách. Naďalej však platí, že Česká republika ostane susediaca krajina EÚ s najlacnejším benzínom, a napriek očakávanému zdraženiu by sa ceny mali udržať pod 1 eurom a 40 centami a to isté platí aj v prípade Poľska. Ceny benzínu v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku by mohli konvergovať k 1 euro a 45 centov a v Rakúsku predpokladá priblíženie sa k 1 euro a 50 centom.

Dízel v okolí drahší než u nás, výnimkou je Česko

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali po prepočte na euro odraziť vyššie nad 1 euro a 30 centov pričom jej poľské ceny by sa mohli priblížiť k 1 euro a 40 centov. V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku. V Chorvátsku by sa však mohla udržať v okolí 1 eura a 45 centov podobne ako v Maďarsku. Ceny nafty v Rakúsku a Slovinsku sa budú približovať k 1 euro a 50 centom.

„Ceny benzínu na Slovensku sa pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 10 centov ako v EÚ, resp. o 12 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 19. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenili. Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere naďalej predával za 1,479 eura za liter, teda najlacnejšie od septembra minulého roka. Štandardná motorová nafta sa v rovnakom období predávala za rovnakých 1,39 eura za liter.