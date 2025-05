Ceny na slovenských čerpačkách sú najnižšie za ostatné tri roky. Aký bude ďalší vývoj?

Tankovanie pre slovenských motoristov zostane v najbližších dňoch relatívne lacné. V medziročnom porovnaní sú ceny nafty nižšie o približne 14 centov a ceny benzínu o vyše 18 centov, čo v prípade oboch palív znamená o zhruba 10 percent nižšie ceny ako v máji 2024. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, na našich čerpacích staniciach sú ceny najnižšie od začiatku roka 2022.

„Ostatné dni na ropnom trhu ukázali, že ceny komodity sa nevedia trvalejšie ponoriť pod 60- dolárovú hranicu a opakovane sa z týchto úrovni odrážajú. Zdá sa preto, že ceny palív na Slovensku mohli dosiahnuť lokálne dno a ďalšie zásadné zlacňovanie nemožno očakávať,“ dodal Pánis s tým, že v najbližšom období by sa cena nafty mohla pohybovať okolo 1 eura a 40 centov a cena benzínu okolo 1 eura a 50 centov s rizikom malého odrazu nahor z nedávnych úrovní.

Priestor na pokles už nie je

Aj podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka, ceny palív na našich čerpacích staniciach majú priestor na pokles už menej výrazný a možno očakávať istú korekciu posledných poklesov. „Nepôjde však o žiadne výrazné nárasty, pričom v dlhšom horizonte sa ceny môžu ďalej znižovať, čo by urobilo letné tankovanie najlacnejšie za posledné 3 roky,“ doplnil Boháček.

Zastavenie ráznej vlny zlacňovania by mohlo nastať aj v okolitých krajinách. Naďalej však platí, že Česká republika ostane susediaca krajina EÚ s najlacnejším benzínom, kde by sa jeho ceny mali s rezervou udržať pod 1 eurom a 40 centami, pričom pod touto hladinou by sa mali pohybovať aj v Poľsku. Ceny paliva do zážihových motorov v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku by sa mali pohybovať okolo 1 eura a 45 centov pričom rakúske ceny budú orbitovať okolo 1 eura a 50 centov.

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali po prepočte na euro udržať mierne nad 1 eurom a 30 centami a jej poľské ceny by mali konsolidovať v okolí 1 eura a 40 centov. V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Chorvátsku by však mohla udržať v okolí 1 eura a 45 centov, pričom jej rakúske, maďarské a slovinské ceny by v priemere nemali prekročiť 1 euro a 50 centov.

Porovnanie s EÚ a eurozónou

„Ceny benzínu na Slovensku sa pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 9 centov ako v EÚ, resp. o 12 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 18. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opätovne znížili. Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,479 eura za liter, teda najlacnejšie od septembra minulého roka. Štandardná motorová nafta sa v rovnakom období predávala tesne pod 1,40 eura za liter, čo sme naposledy videli v januári 2022. Ceny nafty klesali vo väčšine európskych krajín, a to podľa Boháčka v dôsledku vývoja podkladovej ceny motorovej nafty na burze v Rotterdame.